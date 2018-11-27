Беланда, Акбаба и Гюмюш не сыграют против "Локомотива", Нагамото под вопросом

Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом", который состоится в среду в Москве, рассказал, кто из игроков его команды не сможет принять участия в игре.

– Что касается тактики, не имеет значения, в два, три или пять защитников сыграем. Главное – философия игры, что мы будем делать на поле. Из тех, кто точно не сыграет, могу назвать Беланда, Акбаба и Гюмюша. Возможно, и Нагатомо не примет участие в матче. Врачи говорят, что после его травмынежелательно выходить на поле при такой холодной погоде.

– "Галатасарай" уже обыгрывал "Локо" на этом стадионе. Помните ли тот матч, и кто забил голы? И сыграют ли дисквалифицированные в чемпионате Турции игроки в Лиге чемпионов?

– Помню этот матч, тогда было открытие стадиона, мы обыграли "Локо" со счетом 2:0. Родригеш, Ндиайе, Донк, дисквалифицированные в чемпионате Турции, могут играть в Лиге чемпионов, и они важны для нас. Будем применять ротацию.

– В Турции у вас длительная дисквалификация (Терим пропустит 9 матчей так как выразил недовольство работой арбитра в игре с "Мерсином" и оскорбил его. – Прим. "СЭ"). Это вас беспокоит?

– Конечно! Не нравится, что я нахожусь отдельно от команды. Плохо, что руководство лиги находится на своих местах, а остальные дорого платят за свои ошибки. Можно было бы сделать денежный штраф, но лига предпочитает выгнать главного актера.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Галатасарай". Начало игры в среду, 28 ноября в 20:55 (время московское).