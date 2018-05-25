Бекхэм - Зидану: "Пожалуйста, обыграй "Ливерпуль", пожалуйста!"

Бывший полузащитник "Реала" Дэвид Бекхэм попросил главного тренера команды Зинедина Зидана обыграть "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.



- Быть успешным игроком, а потом стать успешным боссом - это просто невероятно, - сказал Бекхэм. - Я просто хочу пожелать Зизу, боссу, президенту и всему мадридскому клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграй "Ливерпуль", пожалуйста!



Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".