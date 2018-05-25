23:00 25 мая | Футбол — Лига чемпионов

Бекхэм - Зидану: "Пожалуйста, обыграй "Ливерпуль", пожалуйста!"

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Бывший полузащитник "Реала"  Дэвид Бекхэм попросил главного тренера команды Зинедина Зидана обыграть "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.  

- Быть успешным игроком, а потом стать успешным боссом - это просто невероятно, - сказал Бекхэм. - Я просто хочу пожелать Зизу, боссу, президенту и всему мадридскому клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграй "Ливерпуль", пожалуйста!

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль"

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Джеррард, дай ему в лицо.

23:11 25 мая

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