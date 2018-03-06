Бекхэм и Роналдо посетят матч "ПСЖ" - "Реал"

Бывший полузащитник "Реала" и "ПСЖ" Дэвид Бекхэм, а также его партнер по "королевскому клубу" Роналдо посетят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и мадридцами, сообщает L'Équipe. Также на игре будет присутствовать третий бомбардир в истории французской команды Педру Паулета (109 голов в 211 матчах).

Помимо известных в прошлом футболистов, на "Парк де Пренс" приедут бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и наставник сборной Франции Дидье Дешам. Среди почетных гостей также будут бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Матч "ПСЖ" - "Реал" состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанского клуба - 3:1.