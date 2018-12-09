Бекао может пропустить игру с "Реалом". У игрока повреждение

Защитник ЦСКА Родригу Бекао прошел медицинское обследование, которое выявило у бразильского футболиста повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. 22-летний спортсмен может пропустить матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала".

Бекао отправится с командой в Мадрид, решение о его участии в игре с Реалом будет принято непосредственно перед матчем.

ЦСКА занимает четвертое место в своей группе Лиги чемпионов после пяти туров с 4 очками. "Виктория" с таким же количеством баллов обходит армейцев по личным встречам и располагается на третьей строчке. "Реал" возглавляет группу с 12 очками.