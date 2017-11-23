"Базель" вырвал победу у "МЮ" и обошел ЦСКА

"Базель" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Победный мяч швейцарцы провели на 89-й минуте встречи. В игре приняли участие два бывших игрока "Спартака" - капитан хозяев Марек Сухи и футболист левого фланга обороны гостей Маркос Рохо. Кроме того, на поле в матче Лиги чемпионов впервые с апреля 2016 года появился форвард Златан Ибрагимович.
Благодаря победе "Базель" вышел на второе место в группе, обойдя по личным встречам ЦСКА, который ранее одолел "Бенфику" - 2:0. В заключительном туре армейцам предстоит выездной поединок с "МЮ", а "Базель" в гостях сыграет с "Бенфикой", лишившейся шансов на попадание даже в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Групповой турнир
5-й тур
Группа A
"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0 (0:0)
Гол: Ланг, 89.
"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Дье (Франссон, 80), Дзуффи, Штеффен, Эль-Юнусси, Петретта, Оберлен.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо, Лингард (Рэшфорд, 63), Феллаини, Эррера, Погба (Матич, 66), Марсьяль (Ибрагимович, 74), Лукаку.
Предупреждение: Дармиан, 83.
Судья: Орсато (Италия).
Базель. Стадион "St. Jakob Park".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Марек Сухи
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Златан Ибрагимович
- Бенфика (футбол)
- Маркос Рохо
- Базель (футбол)
Ilya11
Молодцы Базель! Заслужили! Прекрасно проводят турнир, только пол-тайма второго матча с ЦСКА неудачно провели, но теперь все вернулось на свои места. Как и в группе Спартака. Да, узнал от Петр 1209, что Моуриньо -"автобусный тренер – защитно-нулевой стратег". Смешно. Человек выиграл больше чем ВСЕ Российские и Советские (включая Великого Лобановского) тренеры вместе взятые!
01:27
Avon151281
Удивляет статистика фолов...Первый тайм 7-2 ,Базель фолил больше.Второй тайм 0-12!!!!!!0000,Карл!МЮ вообще что ль не переходил на чужую половину?
01:23
Avon151281
Пётр 1209 Ребята, это уже давно не Манчестер Юнайтед. Который тот самый, настоящий. После ухода на заслуженный отдых Алекса Фергюсона, пропал победный дух. Ушёл Тренер. После этого было мойеское непонятно что, ван-галовская унылость, а сейчас трусливость от моуринью, который каждый матч хочет сыграть на 0:0, по принципу «лишь бы не пропустить». Такой звёздный состав должен всех выносить в одну калитку. Зачем назначать таких автобусных тренеров – защитно-нулевых стратегов? При ван-гале трибуны «Олд Траффорд» кричали своим игрокам «Да атакуйте уже!», а сейчас вообще полный бред. Желаю нашим парням из российских клубов ЦСКА и Спартак обыграть англичан, это вполне нам по силам, удачи! 01:11--------------------- Ничего ты не понимаешь...Сейчас Маур отрегулируют защиту,потом его смещают и ставят атакующего тренера и тому остается только заниматься тем что умеет,не отвлекаясь)
01:18
Shast1983.83
Kanidzha И не скажешь что мю играл плохо,базелю тупо повезло!-Да Базель их весь второй тайм укатывал,моментов море создал,поэтому выиграли по делу,правда коням от этого не легче,жаль их конечно.
01:17
Пётр 1209
Ребята, это уже давно не Манчестер Юнайтед. Который тот самый, настоящий. После ухода на заслуженный отдых Алекса Фергюсона, пропал победный дух. Ушёл Тренер. После этого было мойеское непонятно что, ван-галовская унылость, а сейчас трусливость от моуринью, который каждый матч хочет сыграть на 0:0, по принципу «лишь бы не пропустить». Такой звёздный состав должен всех выносить в одну калитку. Зачем назначать таких автобусных тренеров – защитно-нулевых стратегов? При ван-гале трибуны «Олд Траффорд» кричали своим игрокам «Да атакуйте уже!», а сейчас вообще полный бред. Желаю нашим парням из российских клубов ЦСКА и Спартак обыграть англичан, это вполне нам по силам, удачи!
01:11
Новоуепинни
И не забываем, ессно, что 3 очка даже над днищевой Бенфиккой коням судья дал
01:07
Spartak-Online1
vassel,ну клячи же радовались вчера ничьей Спартака с Марибором. А почему бы мне не порадоваться ,что швейцарцы обыграли МЮ.Может я вообще с децтва за Базель!))
01:05
Новоуепинни
Так-то Базель тока по неопытности очки с конями потерял. Расслабились, думали что все в шляпе и сдуру проиграли. Дали бы им с конями возможность щас сыграть - они бы уже так не лоханулись. А группа так-то мертвая, кроме МЮ. Бенфика - полный шлак, кони и Базель - тоже шлак, но чуть лучше Бенфики. Хорошо хоть на след год половины такого отстоя не будет
01:05
Millwall82
Зачем ЦСКА ЛЧ, пусть в ЛЕ пылят со всеми. После 5 (!!!!) подряд 4 мест в группе это грандиозный успех.
00:59
Malifunt
Ожидается игра под хорошее настроение.
00:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
adamantane' ////Да увезти очки из Манчестера будет ооооочень сложно. Они теперь вряд ли будут балду пинать, как сегодня.
00:54
Kanidzha
И не скажешь что мю играл плохо,базелю тупо повезло!
00:53
adamantane'
Жорик Вартанов HAZELSAMARA Возможен вариант, при котором у трёх команд окажется по 12 очков. Для того, чтобы третьими лишними стали не армейцы, а швейцарцы, ЦСКА надо выиграть в Манчестере с перевесом в три мяча.___________ В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются: - по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях); - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; - количество голов во всех матчах. 00:49_________________Да, так что по личным встречам ЦСКА пролетает.
00:53
vassel
Spartak-Online1 Прекрасно,великолепно! Конюшня,уже мечтала о плове в ЛЧ.)) Ан нет,также как и мы в ЛЕ)) ========================= х-ня, что у самого хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла. В этом все свиньи в полной красе!
00:53
Алехандрохорс
Отличный шанс побиться в Манчестере. проявим характер и выгрызем ничейку или победу зацепим - значит достойны плова, нет - лига европы ... Да и англосаксам за такой слив надо ж..у надрать.
00:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже все встретимся в ЛЕ весной. А Локо в канаве на обочине, они решили забить на ЛЕ ради титула.
00:52
adamantane'
Гаттузо Крут!!!!!!#! Эх как же аукается второй гол пропущенный в домашнем матче с Базелем, как старательно тогда армейцы его пытались пропустить ,хотя этот длинный негр три раза простил, но все-таки забил. Шансы конечно есть, но теперь не очень большие. 00:48____________Я бы сказал, очень небольшие.
00:52
Жорик Вартанов
Электросталец жорик, 6 побед повторить спартаковских, не?___________________ футбол смотришь глазами или ..как?
00:51
adamantane'
Avon151281 adamantane'. Спартаку нужна любая победа ,а ЦСКА даже крупная может не вывести в ЛЧ.А ЛЕ у обоих уже есть 00:47___________В принципе, да, расклады известны. Но грустно как-то. До 89ой минуты ведь счёт был 0:0...
00:51
Millwall82
Базель подложил свинью(с)
00:50
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Маур сидор. (
00:49
Жорик Вартанов
HAZELSAMARA Возможен вариант, при котором у трёх команд окажется по 12 очков. Для того, чтобы третьими лишними стали не армейцы, а швейцарцы, ЦСКА надо выиграть в Манчестере с перевесом в три мяча.___________ В случае равенства очков у двух и более команд места команд определяются: - по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях); - по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; - количество голов во всех матчах.
00:49
adamantane'
Конэки сами себе "удружили" тем, что проиграли в МОскве своему наипрямейшему конкуренту 0:2. 0:1 было бы не фатально.
00:49
resifi
Чтоб ты Мауринья больше ни одного титула в жизни не выиграла!!!!!
00:49
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Эх как же аукается второй гол пропущенный в домашнем матче с Базелем, как старательно тогда армейцы его пытались пропустить ,хотя этот длинный негр три раза простил, но все-таки забил. Шансы конечно есть, но теперь не очень большие.
00:48
бомж на кляче от версачи
В случае победы Базеля над Бенфикой, ЦСКА надо обыграть МЮ более крупно, чем МЮ обыграл ЦСКА в Москве. Получается, что обесценилась судейская помощь ЦСКА (в Лиссабоне была тотальной) в двух матчах с Бенфикой...
00:47
Avon151281
adamantane'. Спартаку нужна любая победа ,а ЦСКА даже крупная может не вывести в ЛЧ.А ЛЕ у обоих уже есть
00:47
fell62
Ну для коняшек это достижение , попасть в евро весну , обычно пылили на обочине . Интересно будут сливаться весной , ради ЛЧ - места в ЧР ?
00:46
Электросталец
жорик, 6 побед повторить спартаковских, не?
00:46
Жорик Вартанов
единственное если бы в ничейку скатали Бенфика в последнем матче могла бы помочь, а так только на себя уповать
00:46