"Базель" вырвал победу у "МЮ" и обошел ЦСКА

"Базель" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0. Победный мяч швейцарцы провели на 89-й минуте встречи. В игре приняли участие два бывших игрока "Спартака" - капитан хозяев Марек Сухи и футболист левого фланга обороны гостей Маркос Рохо. Кроме того, на поле в матче Лиги чемпионов впервые с апреля 2016 года появился форвард Златан Ибрагимович.

Благодаря победе "Базель" вышел на второе место в группе, обойдя по личным встречам ЦСКА, который ранее одолел "Бенфику" - 2:0. В заключительном туре армейцам предстоит выездной поединок с "МЮ", а "Базель" в гостях сыграет с "Бенфикой", лишившейся шансов на попадание даже в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа A

"Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:0 (0:0)

Гол: Ланг, 89.

"Базель": Вацлик, Аканджи, Сухи, Баланта, Ланг, Дье (Франссон, 80), Дзуффи, Штеффен, Эль-Юнусси, Петретта, Оберлен.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Смоллинг, Блинд, Рохо, Лингард (Рэшфорд, 63), Феллаини, Эррера, Погба (Матич, 66), Марсьяль (Ибрагимович, 74), Лукаку.

Предупреждение: Дармиан, 83.

Судья: Орсато (Италия).

Базель. Стадион "St. Jakob Park".

Турнирная таблица - здесь