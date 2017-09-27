"Базель" уничтожил "Бенфику", забив пять безответных мячей

"Базель" разгромил "Бенфику" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 5:0. Дубль оформил Димитри Оберлен, по разу забили Рикки ван Волфсвинкел, Михаэль Ланг и Блас Риверос.

Швейцарцы вышли на второе место группы А, опережая ЦСКА по разнице голов. Следующие два матча "Базелю" предстоит провести с армейцами – 18 октября в Москве и 31 октября дома в Швейцарии.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа А

2-й тур

"Базель" (Швейцария) - "Бенфика" (Португалия) - 5:0 (2:0)

Голы: Ланг, 2 (1:0). Оберлен, 20 (2:0). ван Волфсвинкел, 59 - с пенальти (3:0). Оберлен, 69 (4:0). Риверос, 76 (5:0).

"Базель": Вацлик, Сухи, Аканджи, Баланта (Дье, 80), Ланг, Джака, Дзуффи, Петретта (Риверос, 68), Штеффен, ван Волфсвинкел, Оберлен (Эльюнусси, 74).

"Бенфика": Жулиу Сезар, Андре Алмейда, Жардел, Луизау, Гримальдо, Живкович (Самарис, 74), Пиззи, Фейса, Серви (Сальвио, 46), Жонас (Сеферович, 67), Хименес.

Предупреждения: Аканджи, 45+1. Петретта, 50. Джака, 55. Живкович, 55. Сальвио, 59.

Удаление: Андре Алмейда (Бенфика), 62.

Судья: Томсон (Шотландия).

27 сентября. Базель. Стадион St. Jakob Park.

Трансляция "Базель" - "Бенфика"