"Базель" сменил тренера после вылета из Лиги чемпионов

Руководство "Базеля" назначило Марселя Коллера новым тренером команды, информирует пресс-служба клуба.

Рафаэль Вики был уволен с поста главного тренера после поражения швейцарского клуба в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов от ПАОКа. В первом матче "Базель" проиграл грекам в гостях со счетом 1:2, а в среду на своем поле был разгромлен 0:3.

Соглашение 57-летнего швейцарского специалиста с "Базелем" рассчитано на два года. Коллер проработал на посту главного тренера сборной Австрии с 2011 по 2017 год. Под его руководством команда вышла в на Евро-2016.