"Базель" продал 32 тысячи билетов на матч против ЦСКА

"Базель" продал 32 тысячи билетов на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, информирует пресс-служба швейцарцев. Ранее стало известно о том, что болельщики красно-синих выкупили все билеты на гостевой сектор. Поклонникам армейцев выделили квоту в 1700 билетов при вместимости стадиона в 38 512 зрителей.

ЦСКА занимает третью строчку в группе, в активе команды 3 очка. "Базель" занимает второе место с шестью очками. Первая встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0.

Матч состоится 31 октября на стадионе "Санкт-Якоб парк". Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.