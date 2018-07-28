"Базель" или ПАОК? Каррере все равно

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 1-го тура РПЛ над "Оренбургом" (1:0) заявил, что у нет предпочтений, с кем встретится в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Соперник красно-белых определится в противостоянии "Базель" – ПАОК.

– Как проходит коммуникация с Раулем Рианчо, который сидит на трибуне?

– Я вижу своими глазами, он – своими. Микрофона у меня нет.

– Кто поедет на ответный матч "Базель" – ПАОК?

– Туда поедет Джерри Джероза.

– Вы вернулись к сотрудничеству с ним?

– Да, мы всегда работали. Это мой человек, я ему доверяю. Он общается с моим помощником, они передают друг другу информацию, выделяют слабые точки команд.

– На сегодня кого хотели бы видеть соперником по Лиге чемпионов – ПАОК или "Базель"?

– "Базель" только что сменил тренера. Посмотрим, что он покажет. Это разные команды. Одна играет 4-4-2, другая – 4-3-3. Никого из них не предпочитаю. (Игорь РАБИНЕР)​