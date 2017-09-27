Байи надеется дебютировать в Лиге чемпионов против ЦСКА

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что психологически подготовился к игре, которая может стать для него дебютной в этом турнире. 23-летний ивуариец пропустил встречу 1-го тура против "Базеля" (3:0) из-за дисквалификации, которую УЕФА наложил на него за красную карточку в ответном полуфинале Лиги Европы сезона-2016/17 против "Сельты".

- Если говорить о Лиге чемпионов, я готов, - цитирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Байи. - Моя дисквалификация подошла к концу и я счастлив. Я ждал этого очень долго, надеюсь, что попаду в состав. Для меня это очень важно, поскольку я всегда мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Пока же играл только в Лиге Европы. Моя мечта скоро станет явью. Я рад и психологически готов к этому.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.

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