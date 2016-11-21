15:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Байер" вылетел в Москву без Бендера и Кисслинга

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Леверкузенский "Байер", идущий 9-м в таблице бундеслиги, в понедельник вылетел из аэропорта Кельн/Бонн в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. Во встрече с армейцами третьей команде предыдущего сезона бундеслиги не смогут помочь капитан Ларс Бендер, получивший травму пятки, и нападающий Штефан Кисслинг, имеющий проблемы с мышцами, сообщает твиттер немецкого клуба.

Матч ЦСКА – "Байер" состоится на "Арене ЦСКА" во вторник, 22 ноября в 20:00.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

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