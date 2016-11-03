"Байер" в гостях победил "Тоттенхэм"

"Байер" в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов обыграл "Тоттенхэм" – 1:0. Единственный гол встречи на 65-й минуте забил полузащитник Кевин Кампль.

Благодаря этому успеху подопечные Роджера Шмидта набрали шесть очков и поднялись на второе место в группе Е. У команды Маурисио Покеттино осталось четыре балла. Лидирует в этом квартете "Монако", у которого восемь очков. В активе у ЦСКА по-прежнему два балла.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Тоттенхэм" (Англия) - "Байер" (Германия) - 0:1 (0:0)

Гол: Кампль, 65.

"Тоттенхэм": Ллорис, Уокер, Фертонген, Дайер, Дэйвис, Сиссоко, Ваньяма, Дембеле (Янссен, 30), Алли, Эриксен (Уинкс, 65), Сон Хын Мин (Нкуду, 73).

"Байер": Лено, Хенрикс, Емер Топрак, Та, Венделл, Кампль (Фолланд, 85), Баумгартлингер, Арангис (Хаферц, 86), Брандт (Хакан Чалханоглу, 70), Мехмеди, Эрнандес.

Судья: Эрикссон.

2 ноября. Лондон. Wembley.