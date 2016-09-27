"Байер" упустил победу над "Монако"

"Байер" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Монако". Гости вышли вперед на 73-й минуте благодаря голу нападающего Хавьера Эрнандеса. Хозяева отыгрались на четвертой компенсированной минуте второго тайма – гол забил защитник Камил Глик.
Лига чемпионов
Групповой турнир
2-й тур
Группа E
"Монако" (Франция) - "Байер" (Германия) - 1:1 (0:0)
Голы: Эрнандес, 73 (0:1). Глик, 90+4 (1:1).
"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе, Бернарду Силва (Боскилиа, 81), Бакайоко (Мбаппе, 77), Жоау Моутинью, Фабинью, Лемар, Жермен (Каррильо, 73).
"Байер": Лено, Бендер, Та, Емер Топрак, Хенрикс, Фолланд (Мехмеди, 73), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу, Брандт (Кисслинг, 63), Эрнандес (Баумгартлингер, 90).
Предупреждения: Та, 19. Жемерсон, 50. Емер Топрак, 50.
Судья: Фернандес Борбалан (Испания).
27 сентября. Монако. Stade Louis II.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
ростовский свин
байер - одна из самых невезучих команд мира.... в этом году все как всегда.
00:38
Slim Taller
ЦСКА теперь на своём месте после этой ничьей.
23:54 27 сентября
баламошка
Неверкузен, что с них взять.
23:47 27 сентября