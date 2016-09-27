"Байер" упустил победу над "Монако"

"Байер" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Монако". Гости вышли вперед на 73-й минуте благодаря голу нападающего Хавьера Эрнандеса. Хозяева отыгрались на четвертой компенсированной минуте второго тайма – гол забил защитник Камил Глик.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа E

"Монако" (Франция) - "Байер" (Германия) - 1:1 (0:0)

Голы: Эрнандес, 73 (0:1). Глик, 90+4 (1:1).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе, Бернарду Силва (Боскилиа, 81), Бакайоко (Мбаппе, 77), Жоау Моутинью, Фабинью, Лемар, Жермен (Каррильо, 73).

"Байер": Лено, Бендер, Та, Емер Топрак, Хенрикс, Фолланд (Мехмеди, 73), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу, Брандт (Кисслинг, 63), Эрнандес (Баумгартлингер, 90).

Предупреждения: Та, 19. Жемерсон, 50. Емер Топрак, 50.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

27 сентября. Монако. Stade Louis II.