"Байер" опасается погоды в Москве

"Байер" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА выразил опасения по поводу холодной погоды в Москве. Так, пресс-служба немецкого клуба настоятельно рекомендовала болельщикам команды, которые будут находиться на "Арене ЦСКА", надеть шапки и перчатки. Поединок ЦСКА – "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

"Минус шесть градусов. Здесь прям очень свежо! Пишем это отчетливо именно сейчас на случай, если потом у нас отмерзнут пальцы, и мы не сможем печатать. Так что перчатки стоит надеть обязательно! И еще – дует сильный ветер. Нужно защитить уши и надеть шапки! И еще – в небе над Москвой видна луна, но это можно пережить", – говорится в сообщении.

Трансляция матча ЦСКА – "Байер"