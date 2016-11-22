19:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Байер" опасается погоды в Москве

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"Байер" в преддверии гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА выразил опасения по поводу холодной погоды в Москве. Так, пресс-служба немецкого клуба настоятельно рекомендовала болельщикам команды, которые будут находиться на "Арене ЦСКА", надеть шапки и перчатки. Поединок ЦСКА – "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

"Минус шесть градусов. Здесь прям очень свежо! Пишем это отчетливо именно сейчас на случай, если потом у нас отмерзнут пальцы, и мы не сможем печатать. Так что перчатки стоит надеть обязательно! И еще – дует сильный ветер. Нужно защитить уши и надеть шапки! И еще – в небе над Москвой видна луна, но это можно пережить", – говорится в сообщении.

Трансляция матча ЦСКА – "Байер"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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