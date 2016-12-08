"Байер" крупно победил "Монако"

"Байер" разгромил "Монако" в матче заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:0. Команда из чемпионата Франции гарантировала себе выход в плей-офф с первого места ранее, набрав 11 очков. Немецкая команда заняла вторую строчку с 10-ю баллами. На третьем месте финишировал "Тоттенхэм", на последнем – ЦСКА.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа Е

"Байер" (Германия) – "Монако" (Франция) – 3:0 (1:0)

Голы: Юрченко, 30 (1:0). Брандт, 48 (2:0). Де Санктис, 82 - в свои ворота (3:0).

Нереализованный пенальти: Венделл, 82 (штанга)

"Байер": Езджан, Да Коста, Драгович, Едвай, Венделл, Брандт (Круз, 71), Юрченко (Хенрикс, 76), Баумгартлингер, Эрнандес, Хакан Чалханоглу (Арангис, 67), Кисслинг (Похьянпало, 72).

"Монако": Де Санктис, Туре, Жемерсон, Раджи, Диалло, Н`Дорам, Боскилиа (Траоре, 67), Жоау Моутинью, Дирар, Каррильо (Лемар, 79), Жан (Жермен, 76).

Предупреждения: Жемерсон, 23. Боскилиа, 41. Жермен, 88. Драгович, 88.

Судья: Мажейка (Литва).

Леверкузен. Стадион "BayArena".