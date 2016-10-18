"Байер" и "Тоттенхэм" голов не забили

"Байер" и "Тоттенхэм" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов победителя не выявили. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Английский клуб расположился на втором месте в группе E - у команды 4 очка. "Байер" с 3 очками идет на третьем месте.

Лига чемпионов

Групповой турнир

3-й тур

Группа E

"Байер" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:0

"Байер": Лено, Бендер (Едвай, 74), Емер Топрак, Та, Хенрикс, Мехмеди, Кампль, Арангис, Эрнандес (Брандт, 85), Хакан Чалханоглу (Баумгартлингер, 46), Кисслинг.

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Фертонген, Дайер, Роуз, Ламела (Сиссоко, 71), Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин (Онома, 90), Янссен (Дембеле, 65).

Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 21. Ламела, 25. Бендер, 40.

Судья: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР (Турция).

18 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.