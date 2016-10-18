"Байер" и "Тоттенхэм" голов не забили

"Байер" и "Тоттенхэм" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов победителя не выявили. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Английский клуб расположился на втором месте в группе E - у команды 4 очка. "Байер" с 3 очками идет на третьем месте.
Лига чемпионов
Групповой турнир
3-й тур
Группа E
"Байер" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 0:0
"Байер": Лено, Бендер (Едвай, 74), Емер Топрак, Та, Хенрикс, Мехмеди, Кампль, Арангис, Эрнандес (Брандт, 85), Хакан Чалханоглу (Баумгартлингер, 46), Кисслинг.
"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Фертонген, Дайер, Роуз, Ламела (Сиссоко, 71), Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин (Онома, 90), Янссен (Дембеле, 65).
Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 21. Ламела, 25. Бендер, 40.
Судья: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР (Турция).
18 октября. Леверкузен. Стадион BayArena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/