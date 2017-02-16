"Бавария" забила "Арсеналу" пять голов

"Бавария" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. У мюнхенцев голы забили Арьен Роббен, Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Тиагу Алькантара (дубль). В составе "канониров" отличился Алексис Санчес.
Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
"Бавария" (Германия) - "Арсенал" (Англия) - 5:1 (1:1)
Голы: Роббен, 11 (1:0). Санчес, 30 (1:1). Левандовски, 53 (2:1). Тиагу Алькантара, 56 (3:1). Тиагу Алькантара, 63 (4:1). Мюллер, 88 (5:1).
Нереализованный пенальти: Санчес (Арсенал), 30 (вратарь)
"Бавария": Нойер, Лам, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен (Рафинья, 88), Хаби Алонсо, Видаль, Тиагу Алькантара, Дуглас Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни (Габриэл Паулиста, 49), Гиббс, Окслейд-Чемберлен, Джака, Кокелен (Жиру, 77), Езил, Ивоби (Уолкотт, 66), Санчес.
Предупреждения: Мустафи, 15. Хуммельс, 26. Санчес, 33. Джака, 60. Лам, 83.
Судья: Мажич (Сербия).
15 февраля. Мюнхен. Стадион "Альянц арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
П_о_в_а_р
Вот так и Спартак будет конебомжей рвать.
00:42
Айртон
Экспресик Реал*Бавария вообще халявка.)) Обе команды практически обеспечили выход в 1/4.)) Но Баварии продажа игры ростовскому дну ещё аукнется в этом сезоне.))
00:41