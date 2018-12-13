"Бавария" впервые за 10 лет не проиграла ни одного матча в рамках группового турнира

"Бавария" не проиграла ни одного матча в рамках группового турнира текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет.
В других играх группового турнира мюнхенцы по два раза обыграли "Бенфику" и АЕК, а также еще один матч с "Аяксом" завершили вничью. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.
Отметим, что последний раз "Бавария" завершала групповой турнир без поражений в сезоне 2008/2009. Тогда команду тренировал Юрген Клинсманн.
10 - Erstmals seit 10 Jahren bleibt der @FCBayern in einer @ChampionsLeague-Gruppenphase ungeschlagen, letztmals gelang dies 2008/09 unter @J_Klinsmann. Ungeschlagen. #AJAFCB– OptaFranz (@OptaFranz) 12 декабря 2018 г.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/