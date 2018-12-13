"Бавария" впервые за 10 лет не проиграла ни одного матча в рамках группового турнира

"Бавария" не проиграла ни одного матча в рамках группового турнира текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет.

В других играх группового турнира мюнхенцы по два раза обыграли "Бенфику" и АЕК, а также еще один матч с "Аяксом" завершили вничью. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

Отметим, что последний раз "Бавария" завершала групповой турнир без поражений в сезоне 2008/2009. Тогда команду тренировал Юрген Клинсманн.

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