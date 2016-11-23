"Бавария" впечатлена поддержкой команды на матче с "Ростовом"

Пресс-служба "Баварии" поблагодарила болельщиков мюнхенской команды, которые прибыли на гостевой матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Гостевой сектор "Олимпа-2" заполнен практически полностью.
"Даже в Ростове гостевой сектор полон! Вы просто супер!", – говорится в сообщении в твиттере "Баварии".
Auch in Rostov ist der Auswärtsblock voll! Ihr seid so ÜBERRAGEND! #MiaSanMia #ROSFCB pic.twitter.com/31rn6VATkT– FC Bayern München (@FCBayern) 23 ноября 2016 г.
Басист
MrFrosch === В Ростове мороз трындец какой влажный, чтоб ты знал. Да ещё и с ветром почти всегда. Минус пять как минус двадцать.
21:32
lev48
Вся страна смотрит на мой город Ростов.Чудеса,да и только.Но Бавария очень сильна.
21:20
MrFrosch
Felix BARSA ,ОНИ НЕ ТОЛЬКО РАДИ ФУТБОЛА ПРИЕХАЛИ ...ПОЗНАКОМИТСЯ С КУЛЬТУРОЙ СТРАНЫ,ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ,ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЭМОЦИИ и наконец то понять ,что российский мороз переносить намного легче чем влажный немецкий...
21:05
MrFrosch
перевод не правильный...слово "даже "звучит уничижительно по отношению к Ростову и высокомерно со стороны немцев...AUCH переводится как ТОЖЕ, ТАКЖЕ....Заголовок должен звучать так;"И в Ростове тоже гостевой сектор заполнен.Вы просто супер!"
21:00
Felix BARSA
Зря приехали, Ростов Вам не даст повода для праздника!!!
20:58