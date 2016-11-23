"Бавария" впечатлена поддержкой команды на матче с "Ростовом"

Пресс-служба "Баварии" поблагодарила болельщиков мюнхенской команды, которые прибыли на гостевой матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Гостевой сектор "Олимпа-2" заполнен практически полностью.

"Даже в Ростове гостевой сектор полон! Вы просто супер!", – говорится в сообщении в твиттере "Баварии".