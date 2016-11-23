20:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" впечатлена поддержкой команды на матче с "Ростовом"

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Пресс-служба "Баварии" поблагодарила болельщиков мюнхенской команды, которые прибыли на гостевой матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Гостевой сектор "Олимпа-2" заполнен практически полностью.

"Даже в Ростове гостевой сектор полон! Вы просто супер!", – говорится в сообщении в твиттере "Баварии".

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Басист

MrFrosch === В Ростове мороз трындец какой влажный, чтоб ты знал. Да ещё и с ветром почти всегда. Минус пять как минус двадцать.

21:32

lev48

Вся страна смотрит на мой город Ростов.Чудеса,да и только.Но Бавария очень сильна.

21:20

MrFrosch

Felix BARSA ,ОНИ НЕ ТОЛЬКО РАДИ ФУТБОЛА ПРИЕХАЛИ ...ПОЗНАКОМИТСЯ С КУЛЬТУРОЙ СТРАНЫ,ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ,ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЭМОЦИИ и наконец то понять ,что российский мороз переносить намного легче чем влажный немецкий...

21:05

MrFrosch

перевод не правильный...слово "даже "звучит уничижительно по отношению к Ростову и высокомерно со стороны немцев...AUCH переводится как ТОЖЕ, ТАКЖЕ....Заголовок должен звучать так;"И в Ростове тоже гостевой сектор заполнен.Вы просто супер!"

21:00

Felix BARSA

Зря приехали, Ростов Вам не даст повода для праздника!!!

20:58

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