21:13 21 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" согласилась играть с "Ростовом" в шапках-ушанках при одном условии

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В "Баварии" ответили на предложение "Ростова" провести матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в Ростове, в шапках-ушанках. Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что команда согласна выйти на поле в шапках-ушанках при условии, что игроки "Ростова" будут играть в национальных баварских костюмах.

"Ростов" предложил "Баварии" играть в шапках-ушанках

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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fedland

Даже если Бавария сыграет в лаптях, это не убережет Ростов от разгрома. Лучше бы предложили сыграть на комбайнах "Дон"...Этакий комбайно бол...

23:22 21 ноября

GalacticBoy

Молодцы Баварцы,будем болеть за вас!

23:19 21 ноября

howard

Шутки шутками, а ветер свистячит будь здоров, даже при небольшом морозце мало не будет.

22:19 21 ноября

AlexMiron

Вот такие условия должны быть:Мы вам 3 очка,а вы нам город покажите!

21:52 21 ноября

serzheo

Бавария - в стрингах выходите, как самый знаменитый гомоклуб.

21:51 21 ноября

П_о_в_а_р

На ветке про ушанки "тупой юмор"... Те же, но на ветке про кальсоны баварские "хороший ответ". З.Ы. зато не рабы.))

21:49 21 ноября

Vizioso

Было бы занятно на такую игру посмотреть.

21:44 21 ноября

BayDin

Хороший ответ:))

21:35 21 ноября

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