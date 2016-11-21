"Бавария" согласилась играть с "Ростовом" в шапках-ушанках при одном условии

В "Баварии" ответили на предложение "Ростова" провести матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в Ростове, в шапках-ушанках. Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что команда согласна выйти на поле в шапках-ушанках при условии, что игроки "Ростова" будут играть в национальных баварских костюмах.