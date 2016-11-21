"Бавария" согласилась играть с "Ростовом" в шапках-ушанках при одном условии

В "Баварии" ответили на предложение "Ростова" провести матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится в Ростове, в шапках-ушанках. Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что команда согласна выйти на поле в шапках-ушанках при условии, что игроки "Ростова" будут играть в национальных баварских костюмах.
. @rostovfc We'll wear those if you wear these! pic.twitter.com/owB22dP5jJ– FC Bayern US (@FCBayernUS) 21 ноября 2016 г.
fedland
Даже если Бавария сыграет в лаптях, это не убережет Ростов от разгрома. Лучше бы предложили сыграть на комбайнах "Дон"...Этакий комбайно бол...
23:22 21 ноября
GalacticBoy
Молодцы Баварцы,будем болеть за вас!
23:19 21 ноября
howard
Шутки шутками, а ветер свистячит будь здоров, даже при небольшом морозце мало не будет.
22:19 21 ноября
AlexMiron
Вот такие условия должны быть:Мы вам 3 очка,а вы нам город покажите!
21:52 21 ноября
serzheo
Бавария - в стрингах выходите, как самый знаменитый гомоклуб.
21:51 21 ноября
П_о_в_а_р
На ветке про ушанки "тупой юмор"... Те же, но на ветке про кальсоны баварские "хороший ответ". З.Ы. зато не рабы.))
21:49 21 ноября
Vizioso
Было бы занятно на такую игру посмотреть.
21:44 21 ноября
BayDin
Хороший ответ:))
21:35 21 ноября