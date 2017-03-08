00:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" снова разгромила "Арсенал" со счетом 5:1

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. Лондонцы смогли забить первыми в начале встречи, но во втором тайме гости захватили инициативу и отправить пять мячей в ворота соперника, когда "канониры" остались в меньшинстве.

Отметим, что первая встреча завершилась победой команды Карло Анчелотти с таким же счетом – 5:1. Соперник Баварии определится после жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 1:5 (1:0)

Голы: Уолкотт, 20 (1:0). Левандовски, 55 – с пенальти (1:1). Роббен, 68 (1:2). Дуглас Коста, 78 (1:3). Видаль, 80 (1:4). Видаль, 85 (1:5).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси (Кокелен, 72), Уолкотт, Жиру (Езил, 72), Санчес (Лукас, 72).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 71), Видаль, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 79), Рибери (Киммих, 79), Левандовски.

Предупреждения: Уолкотт, 39. Алаба, 39. Хави Мартинес, 44. Окслейд-Чемберлен, 61. Джака, 78.

Удаление: Косьельни, 53.

Судья: Сидиропулос (Греция).

7 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Первый матч – 1:5.

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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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serzhfedorov94

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

01:42

Pablo_75

Без разницы сплав или не сплав, надо Арсену уходить. Унизительно уже. Хотя в данном случае им ещё и не повезло, они попали на безумно сильную и организованную Баварию.

01:34

Shumer

Жесть)))))))

01:14

баламошка

Полный песец.

01:09

zoostation

Это был слив тренера. У Лестера подсмотрели..

01:07

Дилан

Бавария и ПСЖ это смерть

00:45

sars882

Бавария это похороны. для Арсенала по крайней мере

00:44

Pablo_75

Это ещё в первом матче виделось, оборона Арсенала беспомощна совсем. Если бы Бавария весь первый матч играла в полную силу, забила бы восемь-десять голов.

00:43

redgy

арсенал венгера ничего кроме жалости уже давно не вызывает.. на пенсию заслуженную гоу!

00:42

shpasic

хахаха, после первого гола Венгеришка уже свой пуховик раскатал - думал, что пройдут Баварию))

00:37

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