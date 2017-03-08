"Бавария" снова разгромила "Арсенал" со счетом 5:1

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. Лондонцы смогли забить первыми в начале встречи, но во втором тайме гости захватили инициативу и отправить пять мячей в ворота соперника, когда "канониры" остались в меньшинстве.

Отметим, что первая встреча завершилась победой команды Карло Анчелотти с таким же счетом – 5:1. Соперник Баварии определится после жеребьевки, которая состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 1:5 (1:0)

Голы: Уолкотт, 20 (1:0). Левандовски, 55 – с пенальти (1:1). Роббен, 68 (1:2). Дуглас Коста, 78 (1:3). Видаль, 80 (1:4). Видаль, 85 (1:5).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси (Кокелен, 72), Уолкотт, Жиру (Езил, 72), Санчес (Лукас, 72).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 71), Видаль, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 79), Рибери (Киммих, 79), Левандовски.

Предупреждения: Уолкотт, 39. Алаба, 39. Хави Мартинес, 44. Окслейд-Чемберлен, 61. Джака, 78.

Удаление: Косьельни, 53.

Судья: Сидиропулос (Греция).

7 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Первый матч – 1:5.