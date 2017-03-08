"Бавария" снова разгромила "Арсенал" со счетом 5:1

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Арсенал" со счетом 5:1. Лондонцы смогли забить первыми в начале встречи, но во втором тайме гости захватили инициативу и отправить пять мячей в ворота соперника, когда "канониры" остались в меньшинстве.
Отметим, что первая встреча завершилась победой команды Карло Анчелотти с таким же счетом – 5:1. Соперник Баварии определится после жеребьевки, которая состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Арсенал" (Англия) – "Бавария" (Германия) – 1:5 (1:0)
Голы: Уолкотт, 20 (1:0). Левандовски, 55 – с пенальти (1:1). Роббен, 68 (1:2). Дуглас Коста, 78 (1:3). Видаль, 80 (1:4). Видаль, 85 (1:5).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмси (Кокелен, 72), Уолкотт, Жиру (Езил, 72), Санчес (Лукас, 72).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес, Хуммельс, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 71), Видаль, Хаби Алонсо, Тиагу Алькантара (Ренату Санчеш, 79), Рибери (Киммих, 79), Левандовски.
Предупреждения: Уолкотт, 39. Алаба, 39. Хави Мартинес, 44. Окслейд-Чемберлен, 61. Джака, 78.
Удаление: Косьельни, 53.
Судья: Сидиропулос (Греция).
7 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Первый матч – 1:5.
Опрос
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
serzhfedorov94
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
01:42
Pablo_75
Без разницы сплав или не сплав, надо Арсену уходить. Унизительно уже. Хотя в данном случае им ещё и не повезло, они попали на безумно сильную и организованную Баварию.
01:34
Shumer
Жесть)))))))
01:14
баламошка
Полный песец.
01:09
zoostation
Это был слив тренера. У Лестера подсмотрели..
01:07
Дилан
Бавария и ПСЖ это смерть
00:45
sars882
Бавария это похороны. для Арсенала по крайней мере
00:44
Pablo_75
Это ещё в первом матче виделось, оборона Арсенала беспомощна совсем. Если бы Бавария весь первый матч играла в полную силу, забила бы восемь-десять голов.
00:43
redgy
арсенал венгера ничего кроме жалости уже давно не вызывает.. на пенсию заслуженную гоу!
00:42
shpasic
хахаха, после первого гола Венгеришка уже свой пуховик раскатал - думал, что пройдут Баварию))
00:37