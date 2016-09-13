"Бавария" - седьмой клуб Анчелотти в Лиге чемпионов

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству возглавляемых в турнире команд. Итальянский наставник дебютировал в главном европейском клубном турнире 17 сентября 1997 года в Праге, где его "Парма" сыграла вничью с местной "Спартой". Матч против "Ростова" стал для него уже 143-м в Лиге чемпионов. Шесть клубов в главном еврокубке тренировал только Рафаэль Бенитес, однако уже завтра с ним сравняется Клаудио Раньери, поехавший вместе с "Лестером" в Брюгге. (Кирилл БУРДАКОВ)
Тренеры, руководившие наибольшим количеством клубов в Лиге чемпионов
|
Тренер
|
Кол-во клубов
|
Клубы
|
Матчи
|
Титулы
|
Карло АНЧЕЛОТТИ
|
7
|
Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария
|
143
|
3
|
Рафаэль БЕНИТЕС
|
6
|
Валенсия, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал
|
95
|
1
|
Рональд КУМАН
|
5
|
Аякс, Бенфика, ПСВ, Валенсия, АЗ
|
54
|
0
|
Клаудио РАНЬЕРИ
|
5
|
Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер
|
40
|
0