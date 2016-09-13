"Бавария" - седьмой клуб Анчелотти в Лиге чемпионов

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству возглавляемых в турнире команд. Итальянский наставник дебютировал в главном европейском клубном турнире 17 сентября 1997 года в Праге, где его "Парма" сыграла вничью с местной "Спартой". Матч против "Ростова" стал для него уже 143-м в Лиге чемпионов. Шесть клубов в главном еврокубке тренировал только Рафаэль Бенитес, однако уже завтра с ним сравняется Клаудио Раньери, поехавший вместе с "Лестером" в Брюгге. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, руководившие наибольшим количеством клубов в Лиге чемпионов

Тренер Кол-во клубов Клубы Матчи Титулы Карло АНЧЕЛОТТИ 7 Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария 143 3 Рафаэль БЕНИТЕС 6 Валенсия, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал 95 1 Рональд КУМАН 5 Аякс, Бенфика, ПСВ, Валенсия, АЗ 54 0 Клаудио РАНЬЕРИ 5 Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер 40 0

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов"