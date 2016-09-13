21:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" - седьмой клуб Анчелотти в Лиге чемпионов

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству возглавляемых в турнире команд. Итальянский наставник дебютировал в главном европейском клубном турнире 17 сентября 1997 года в Праге, где его "Парма" сыграла вничью с местной "Спартой". Матч против "Ростова" стал для него уже 143-м в Лиге чемпионов. Шесть клубов в главном еврокубке тренировал только Рафаэль Бенитес, однако уже завтра с ним сравняется Клаудио Раньери, поехавший вместе с "Лестером" в Брюгге. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренеры, руководившие наибольшим количеством клубов в Лиге чемпионов

Тренер

Кол-во клубов

Клубы

Матчи

Титулы

Карло АНЧЕЛОТТИ

7

Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Бавария

143

3

Рафаэль БЕНИТЕС

6

Валенсия, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал

95

1

Рональд КУМАН

5

Аякс, Бенфика, ПСВ, Валенсия, АЗ

54

0

Клаудио РАНЬЕРИ

5

Валенсия, Челси, Ювентус, Рома, Интер

40

0

Трансляция матча "Бавария" - "Ростов" 

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