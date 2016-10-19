"Бавария" разгромила ПСВ

Мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила голландский ПСВ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 4:1. "Бавария" набрала 6 очков и вышла на второе место в группе D. Через две недели соперники вновь сыграют друг с другом, но уже в Эйндховене.

В параллельном матче "Атлетико" с минимальным счетом обыграл "Ростов", набрал 9 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. "Ростов" и ПСВ имеют в своем активе по одному баллу.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа D

"Бавария" (Германия) – ПСВ (Голландия) – 4:1 (2:0)

Голы: Мюллер, 13 (1:0). Киммих, 21 (2:0). Нарсингх, 41 (2:1). Левандовски, 59 (3:1). Роббен, 84 (4:1).

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Тиагу Алькантара, Хаби Алонсо, Киммих (Хави Мартинес, 85), Роббен (Ренату Санчеш, 87), Левандовски, Мюллер (Дуглас Коста, 71).

ПСВ: Зут, Бренет, Морено, Шваб (Зинченко, 85), Виллемс, С.де Йонг, Преппер, Перейро (Бергвайн, 77), Гуардадо (Изима-Мирен, 61), Л.де Йонг, Нарсингх.

Предупреждение: Лам, 57.

Судья: Коллам (Шотландия).

19 октября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.