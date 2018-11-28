"Бавария" разгромила "Бенфику", Роббен и Левандовски оформили дубли

"Бавария" переиграла на своем поле "Бенфику" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По 2 гола в составе мюнхенцев забили Арьен Роббен и Роберт Левандовски.

Лига чемпионов

Группа E

"Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия) – 5:1 (3:0)

Голы: Роббен, 13 (1:0). Роббен, 30 (2:0). Левандовски, 36 (3:0). Фернандеш, 46 (3:1). Левандовски, 51 (4:1). Рибери, 76 (5:1).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Роббен (Ренату Санчеш, 72), Рибери (Вагнер, 77), Мюллер (Чон У Ен, 81), Горецка, Левандовски.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Конти, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса (Семеду, 76), Пиззи (Фернандеш, 46), Габриэл, Жонас (Сеферович, 59), Рафа Силва, Серви.

Предупреждения: Роббен, 24. Рибери, 33. Семеду, 87.

Судья: Орсато (Италия).

27 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".