19:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" привезет на матч с "Ростовом" 200 фанатов из Мюнхена

0
0
0

Представитель пресс-службы "Баварии" Никлас Дитер сообщил, что клуб организует для своих болельщиков трансфер из Мюнхена на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Из Германии на игру, которая состоится 23 ноября, прилетят 200 фанатов команды. Всего на стадионе "Баварию" поддержат 1000 человек.

- Около тысячи фанатов посетят матч "Баварии" в Ростове, двести из них приедут из Мюнхена, - приводит "Р-Спорт" слова Дитера. - Клубом будет организован их трансфер. Это все, кто собирается посетить матч с нашей стороны. Никаких специальных мер безопасности для них не запланировано, - сообщил представитель пресс-службы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161118/1112405741.html

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ