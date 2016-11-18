"Бавария" привезет на матч с "Ростовом" 200 фанатов из Мюнхена

Представитель пресс-службы "Баварии" Никлас Дитер сообщил, что клуб организует для своих болельщиков трансфер из Мюнхена на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". Из Германии на игру, которая состоится 23 ноября, прилетят 200 фанатов команды. Всего на стадионе "Баварию" поддержат 1000 человек.

- Около тысячи фанатов посетят матч "Баварии" в Ростове, двести из них приедут из Мюнхена, - приводит "Р-Спорт" слова Дитера. - Клубом будет организован их трансфер. Это все, кто собирается посетить матч с нашей стороны. Никаких специальных мер безопасности для них не запланировано, - сообщил представитель пресс-службы.