11:40 | Футбол — Лига чемпионов

"Бавария" презентовала форму для Лиги чемпионов


"Бавария" продемонстрировала форму, в которой команда будет играть в новом сезоне Лиги чемпионов, информирует пресс-служба клуба.

Новый комплект атрибутики выполнен в серых цветах и, как отмечается в сообщении, в современном стиле. Форма выполнена из переработанного пластика и была разработана с совместно с компанией Parley Consulting, занимающейся сбором и переработкой пластикового мусора из океана.

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