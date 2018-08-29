"Бавария" презентовала форму для Лиги чемпионов

"Бавария" продемонстрировала форму, в которой команда будет играть в новом сезоне Лиги чемпионов, информирует пресс-служба клуба.

Новый комплект атрибутики выполнен в серых цветах и, как отмечается в сообщении, в современном стиле. Форма выполнена из переработанного пластика и была разработана с совместно с компанией Parley Consulting, занимающейся сбором и переработкой пластикового мусора из океана.

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