"Бавария" презентовала форму для Лиги чемпионов

"Бавария" продемонстрировала форму, в которой команда будет играть в новом сезоне Лиги чемпионов, информирует пресс-служба клуба.
Новый комплект атрибутики выполнен в серых цветах и, как отмечается в сообщении, в современном стиле. Форма выполнена из переработанного пластика и была разработана с совместно с компанией Parley Consulting, занимающейся сбором и переработкой пластикового мусора из океана.
Unser neues Champions League Trikot! ⭐👌 @adidasfootball
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