"Бавария" подаст апелляцию в УЕФА на дисквалификацию Мюллера

"Бавария" подаст апелляцию на решение УЕФА дисквалифицировать полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера на два матча, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, игрок получил красную карточку в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Аякса". На 75-й минуте встречи немец ногой влетел в голову защитника Николаса Тальяфико. Судья незамедлительно показал игроку красную карточку.

Таким образом, Мюллер пропустит оба матча 1/8 финала с "Ливерпулем". Клуб и сам футболист с решением не согласны и будут подавать апелляцию.

Напомним, что в матче 6-го тура немецкая команда не смогла обыграть "Аякс" (1:1) - голландцы на последних минутых сравняли счет. Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская - со второго.

.@esmuellert_ ist nach seinem Platzverweis im letzten Spiel der @ChampionsLeague-Gruppenphase für zwei Spiele gesperrt worden. Der #FCBayern wird bei der UEFA Berufung einlegen.https://t.co/pgxZE9ruEH – FC Bayern München (@FCBayern) 11 января 2019 г.

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