"Бавария" переиграла ПСВ на выезде

"Бавария" взяла верх над ПСВ в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1. Дублем в составе мюненцев отметился Роберт Левандовски. Немцы набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В активе голландской команды - один балл.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

ПСВ (Голландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2 (1:1)

Голы: Ариас, 14 (1:0). Левандовски, 34 - с пенальти (1:1). Левандовски, 74 (1:2).

"ПСВ": Пасвер, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (Бренет, 46), Преппер, Шваб, Гуардадо, Рамселар (Зинченко, 74), Перейро (Бергвайн, 67), де Йонг.

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 64), Мюллер (Ренату Санчеш, 86), Хаби Алонсо, Киммих (Коман, 64), Видаль, Левандовски.

Предупреждение: Коман, 90.

Судья: РОККИ (Италия).

1 ноября. Эйндховен. Philips Stadion.

Трансляция матча ПСВ - "Бавария"