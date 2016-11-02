00:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" переиграла ПСВ на выезде

0
0
0

"Бавария" взяла верх над ПСВ в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1. Дублем в составе мюненцев отметился Роберт Левандовски. Немцы набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В активе голландской команды - один балл.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

ПСВ (Голландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2 (1:1)

Голы: Ариас, 14 (1:0). Левандовски, 34 - с пенальти (1:1). Левандовски, 74 (1:2). 

"ПСВ": Пасвер, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (Бренет, 46), Преппер, Шваб, Гуардадо, Рамселар (Зинченко, 74), Перейро (Бергвайн, 67), де Йонг.

"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 64), Мюллер (Ренату Санчеш, 86), Хаби Алонсо, Киммих (Коман, 64), Видаль, Левандовски.

Предупреждение: Коман, 90. 

Судья: РОККИ (Италия).

1 ноября. Эйндховен. Philips Stadion.

Трансляция матча ПСВ - "Бавария"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ