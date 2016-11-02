"Бавария" переиграла ПСВ на выезде

"Бавария" взяла верх над ПСВ в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1. Дублем в составе мюненцев отметился Роберт Левандовски. Немцы набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В активе голландской команды - один балл.
Лига чемпионов
Групповой турнир
4-й тур
Группа D
ПСВ (Голландия) - "Бавария" (Германия) - 1:2 (1:1)
Голы: Ариас, 14 (1:0). Левандовски, 34 - с пенальти (1:1). Левандовски, 74 (1:2).
"ПСВ": Пасвер, Ариас, Изима-Мирен, Морено, Виллемс (Бренет, 46), Преппер, Шваб, Гуардадо, Рамселар (Зинченко, 74), Перейро (Бергвайн, 67), де Йонг.
"Бавария": Нойер, Лам, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Роббен (Дуглас Коста, 64), Мюллер (Ренату Санчеш, 86), Хаби Алонсо, Киммих (Коман, 64), Видаль, Левандовски.
Предупреждение: Коман, 90.
Судья: РОККИ (Италия).
1 ноября. Эйндховен. Philips Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/