"Бавария" обыграла "Бенфику" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Голами в составе мюнхенского клуба отметились нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Ренату Санчеш.

Лига чемпионов

Группа E

"Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия) - 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски, 10 (0:1). Ренату Санчеш, 54 (0:2).

"Бенфика" (Португалия): Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Габриэл, 62), Фернандеш (Живкович, 76), Сальвио (Рафа Силва, 62), Сеферович, Серви.

"Бавария" (Германия): Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен, Рибери (Гнабри, 62), Хави Мартинес (Мюллер, 88), Хамес Родригес (Горецка, 79), Ренату Санчеш, Левандовски.

Предупреждения: Киммих, 19. Фейса, 22. Жардел, 39. Хуммельс, 53.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

19 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

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