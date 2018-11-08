"Бавария" обыграла АЕК, "Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью

"Бавария" обыграла АЕК в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Роберт Левандовски.

В другой игре группы Е "Бенфика" сыграла вничью с "Аяксом" - 1:1.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа E

4-й тур

"Бавария" (Германия) - "АЕК" (Греция) - 2:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 31 - с пенальти (1:0). Левандовски, 71 (2:0).

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Киммих, Рибери (Рафинья, 84), Хави Мартинес, Мюллер, Гнабри (Ренату Санчеш, 87), Горецка, Левандовски (Вагнер, 90+1).

АЕК: Баркас, Чигринский, Чосич, Хулт, Бакакис, Лампропулос, Манталос (Бойе, 79), Алеф (Моран, 67), Симоэш, Галанопулос (Галу, 78), Понсе.

Предупреждения: Чосич, 29. Симоэш, 64. Лампропулос, 67.

Судья: Юг (Словения).

7 ноября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Голландия) - 1:1 (1:0)

Голы: Жонас, 29 (1:0). Тадич, 61 (1:1).

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Габриэл, Фернандеш (Пиззи, 75), Жонас (Сеферович, 55), Сальвио (Рафа Силва, 48), Серви.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек, де Йонг (Вебер, 86), Нерес (Дольберг, 74).

Предупреждения: Тальяфико, 34. Жонас, 39. де Лигт, 42. Фейса, 45+1. Жардел, 70. ван де Бек, 72. Тадич, 83.

Судья: Рокки (Италия).

7 ноября. Лиссабон. Стадион "Да Луш".