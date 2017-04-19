"Бавария" - любимый клиент Криштиану Роналду

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Криштиану Роналду отметился хет-триком в ворота "Баварии"​. Таким образом, португалец, ставший сегодня первым футболистом, забившим 100 голов в Лиге чемпионов, довел количество голов в ворота мюнхенского клуба до девяти. "Бавария" вышла на первое место по числу пропущенных от Криштиану голов. По семь раз он огорчал "Аякс" и "Шальке". Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер сравнялся с Юханом Виландом, выступавшим за "Копенгаген" и "Мальме", по количеству пропущенных от Роналду голов. Оба были огорчены португальцем по девять раз. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" – "Бавария"