23:19 22 ноября | Футбол — Лига чемпионов

"Бавария" - Дрогба: "Ты разбил наши сердца, но мы поздравляем тебя с выдающейся карьерой"

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"Бавария" обратилась к бывшему нападающему "Челси"  Дидье Дрогба, который 22 ноября в своем Твиттере объявил о завершении карьеры.

- Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно хотим поздравить тебя с выдающейся карьерой. Желаем тебе всего наилучшего в будущем, - сообщается в официальном Твиттере "Баварии".

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2011/12 между "Баварией" и "Челси" (1:1, пенальти - 3:4) Дрогба сравнял счет на 88-й минуте, а затем реализовал решающий пенальти в послематчевой серии. 

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