"Бавария" - Дрогба: "Ты разбил наши сердца, но мы поздравляем тебя с выдающейся карьерой"

"Бавария" обратилась к бывшему нападающему "Челси" Дидье Дрогба, который 22 ноября в своем Твиттере объявил о завершении карьеры.

- Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно хотим поздравить тебя с выдающейся карьерой. Желаем тебе всего наилучшего в будущем, - сообщается в официальном Твиттере "Баварии".

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. 👏🏅@didierdrogba 🤝#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI – FC Bayern English (@FCBayernEN) 22 ноября 2018 г.

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2011/12 между "Баварией" и "Челси" (1:1, пенальти - 3:4) Дрогба сравнял счет на 88-й минуте, а затем реализовал решающий пенальти в послематчевой серии.

Все о Лиге чемпионов - здесь