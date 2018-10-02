"Бавария" дома не смогла обыграть "Аякс", "Бенфика" в меньшинстве вырвала победу у АЕК

"Бавария" сыграла вничью с "Аяксом" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 1:1. На гол защитника мюнхенцев Матса Хуммельса, который был забит на 4-й минуте, в середине первого тайма ответил марокканец Нуссаир Мазрауи.

В другом матче группы Е "Бенфика" на выезде обыграла АЕК - 3:2. Португальцы в первом тайме усилиями Сеферовича и Гримальдо повели со счетом 2:0, но перед самым перерывом потеряли из-за удаления Рамона Диаша.

Во второй половине греки сравняли счет благодаря дублю Клонаридиса, но "Бенфика" смогла забить еще один мяч - отличился Альфа Семеду.

Лига чемпионов

Группа E

"Бавария" (Германия) - "Аякс" (Голландия) - 1:1 (1:1)

Голы: Хуммельс, 4 (1:0). Мазрауи, 22 (1:1).

"Бавария": Нойер, Хуммельс (Зюле, 90+3), Боатенг, Алаба, Киммих, Роббен (Хамес Родригес, 62), Рибери (Гнабри, 75), Хави Мартинес, Мюллер, Тиагу Алькантара, Левандовски.

"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Шене, Зиех, ван де Бек (де Вит, 75), Нерес (Дольберг, 85).

Предупреждения: ван де Бек, 21. Хави Мартинес, 40. Блинд, 51. Хамес Родригес, 78. Гнабри, 88.

Судья: Краловец (Чехия).

2 октября. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

"АЕК" (Греция) - "Бенфика" (Португалия) - 2:3 (0:2)

Голы: Сеферович, 6 (0:1). Гримальдо, 15 (0:2). Клонаридис, 53 (1:2). Клонаридис, 63 (2:2). Семеду, 74 (2:3).

"АЕК": Баркас, Чигринский, Хулт, Иконому (Чосич, 68), Бакакис, Манталос, Симоэш (Галу, 79), Галанопулос, Клонаридис, Понсе (Якумакис, 61), Бакасетас.

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Конти, Гримальдо, Рубен Диаш, Фейса, Пиззи (Семеду, 62), Фернандеш, Сальвио (Лема, 46), Сеферович, Рафа Силва (Серви, 84).

Предупреждения: Рубен Диаш, 8. Понсе, 34. Бакасетас, 41. Андре Алмейда, 79. Гримальдо, 90+3.

Удаление: Рубен Диаш, 45+4.

Судья: Гринфельд (Израиль).

2 октября. Афины. Стадион "OAKA Spiros Louis".