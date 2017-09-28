Батшуайи подколол Диегу Косту

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" (2:1) выложил на своей странице в Твиттере фотографию с бывшими форвардами лондонского клуба Фернандо Торресом и Диегу Костой. Теперь оба футболиста являются игроками мадридцев.

"Большая честь встретить одного из тех великих нападающих, за игрой которых я наблюдал в юности. И нет, я говорю не о Диегу", - написал Батшуайи.