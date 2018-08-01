БАТЭ вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

БАТЭ в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл ХИК (2:1) и прошел дальше.

В следующем раунде белорусская команда сыграет против победителя противостояния "Олимпия" (Словения) – "Крусэйдерс" (Северная Ирландия).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Ответный матч

ХИК (Финляндия) – БАТЭ (Белоруссия) – 1:2 (1:2)

Голы: Рафинья, 20 – в свои ворота (0:1). Стасевич, 24 (0:2). Ягуби, 28 (1:2).

Судья: Лардо (Бельгия).

1 августа. Хельсинки. Стадион Telia 5G (Sonera Stadium).

Первый матч – 0:0.