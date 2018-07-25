БАТЭ с Глебом и Филипенко и ХИК с российским вратарем сыграли нулевую ничью

Вничью завершился первый матч 2-го отборочнго раунда Лиги чемпионов БАТЭ - ХИК. В составе БАТЭ появились Егор Филипенко (экс-"Спартак", "Томь" и "Сибирь"), Станислав Драгун (экс-"Крылья Советов", "Динамо" и "Оренбург"), Игорь Стасевич (экс-"Волга"), Максим Скавыш (экс-"Балтика") и бывший футболист "Арсенала", "Барселоны" и "Крыльев Советов" Александр Глеб. Ворота ХИК защищал россиянин Максим Рудаков, арендованный у "Зенита-2".

Голы не были забиты и в двух других встречах: "Кукеши" - "Карабах" и "Лудогорец" - "Видеотон".

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Кукеши" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:0

БАТЭ (Белоруссия) - ХИК (Финляндия) - 0:0

"Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия) - 0:0