БАТЭ подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле во время матча с "Арсеналом"

БАТЭ подаст в суд на болельщика, выбежавшего на поле в матче группового турнира Лиги Европы против "Арсенала" (2:4), сообщает официальный сайт клуба. Инцидент произошел 28 сентября, УЕФА за необеспечние безопасности оштрафовал борисовчан на 5 тысяч евро.

"Наш клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму. Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность.

БАТЭ хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка", - говорится в заявлении БАТЭ.