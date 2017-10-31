19:45 | Футбол — Лига чемпионов

БАТЭ подаст в суд на фаната, выбежавшего на поле во время матча с "Арсеналом"

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БАТЭ подаст в суд на болельщика, выбежавшего на поле в матче группового турнира Лиги Европы против "Арсенала" (2:4), сообщает официальный сайт клуба. Инцидент произошел 28 сентября, УЕФА за необеспечние безопасности оштрафовал борисовчан на 5 тысяч евро. 

"Наш клуб принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму. Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность.

БАТЭ хочет таким образом напомнить всем болельщикам о недопустимости подобного поведения на стадионе и показать, что у клуба есть правовые механизмы, чтобы адресно наказать нарушителей общественного порядка", - говорится в заявлении БАТЭ.

Дополнительная информация

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id8159

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