Бастиан Швайнштайгер: "Баварии" по силам дойти до финала Лиги чемпионов"

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер считает, что его бывшему клубу - "Баварии" - по силам выиграть Лигу чемпионов. На стадии 1/8 финала мюнхенцам предстоит сыграть с "Ливерпулем".

- На мой взгляд: когда я смотрю игры "Баварии", я везде вижу структуру, - сказал Швайнштайгер в интервью ESPN. - Но у меня есть чувство, что у команды был не самый лучший старт сезона. Но когда я сравниваю "Баварию" с другими европейскими командами, я по-прежнему верю, что они смогут дойти до финала Лиги чемпионов. Мы увидим, что будет дальше в ближайшие недели, в играх с "Ливерпулем". Но у них есть все шансы, потому что "Бавария" хороша в контроле игры.

Матчи пройдут 19 февраля и 13 марта.

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