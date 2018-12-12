23:09 | Футбол — Лига чемпионов

Баскетбольный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с разгромом "Реала"

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Баскетбольный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с разгромной победой над "Реалом" в групповом турнире Лиги чемпионов (3:0). Несмотря на самое крупное домашнее поражение в истории еврокубков, "Реал" занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала. ЦСКА же, напротив, финишировал последним.

"С победой, мужики!!! Футболисты ЦСКА крупно обыграли на выезде мадридский "Реал" 3:0.

Ждем завтра всех в 20:00 на Дерби Ленинградки в ДС "Мегаспорт", - говорится в сообщении баскетбольных армейцев. 

13 декабря ЦСКА примет "Химки" в матче регулярного сезона Евролиги.

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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