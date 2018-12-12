Баскетбольный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с разгромом "Реала"

Баскетбольный ЦСКА поздравил футбольных одноклубников с разгромной победой над "Реалом" в групповом турнире Лиги чемпионов (3:0). Несмотря на самое крупное домашнее поражение в истории еврокубков, "Реал" занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала. ЦСКА же, напротив, финишировал последним.

"С победой, мужики!!! Футболисты ЦСКА крупно обыграли на выезде мадридский "Реал" 3:0.

Ждем завтра всех в 20:00 на Дерби Ленинградки в ДС "Мегаспорт", - говорится в сообщении баскетбольных армейцев.

С победой, мужики!!! 🔴🔵

Футболисты @pfc_cska крупно обыграли на выезде мадридский "Реал" 3:0.



Ждём завтра всех в 20:00 на Дерби Ленинградки в ДС "Мегаспорт". pic.twitter.com/tDIJghWYI8 – CSKA Moscow (@cskabasket) 12 декабря 2018 г.

13 декабря ЦСКА примет "Химки" в матче регулярного сезона Евролиги.