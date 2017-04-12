Бартре диагностировали перелом и наличие инородного тела в запястье

Дортмундская "Боруссия" опровергла информацию о том, что защитник команды Марк Бартра был выписан из больницы и находится дома. Футболисту диагностировали перелом и наличие инородного тела в запястье. Сейчас ему делают операцию.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремело три взрыва. Бартра получил осколочное ранение и является единственным пострадавшим футболистом. Матч был перенесен на среду, он начнется в 19.45 по московскому времени.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности