Бартра посетит матч "Монако" - "Боруссия"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра отправился с командой на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", хотя не сможет выйти на поле. Как сообщает Bild, 26-летний испанец намерен поддержать своих одноклубников перед важной встречей. На прошлой неделе игрок получил травму во время взрыва около клубного автобуса, из-за которого первый поединок был перенесен со вторника на среду. В итоге игра завершилась победой монегасков со счетом 3:2.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" пройдет сегодня на "Луи II", и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.