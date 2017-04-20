"Барселона" в третий раз не забила сопернику по плей-офф Лиги чемпионов

В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" футболисты "Барселоны" не смогли ни разу поразить ворота Джанлуиджи Буффона. Только двум участникам плей-офф главного европейского клубного турнира удавалось сдержать атаку каталонцев на протяжении всех 180 минут. В полуфинале Лиги чемпионов-2008 судьбу противостояния "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" решил единственный гол Пола Скоулза, а в 2013 году каталонцы пропустили в финал "Баварию", получив в свои ворота семь безответных мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус"