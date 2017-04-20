00:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Барселона" в третий раз не забила сопернику по плей-офф Лиги чемпионов

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В двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" футболисты "Барселоны" не смогли ни разу поразить ворота Джанлуиджи Буффона. Только двум участникам плей-офф главного европейского клубного турнира удавалось сдержать атаку каталонцев на протяжении всех 180 минут. В полуфинале Лиги чемпионов-2008 судьбу противостояния "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" решил единственный гол Пола Скоулза, а в 2013 году каталонцы пропустили в финал "Баварию", получив в свои ворота семь безответных мячей. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Барселона" - "Ювентус"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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