"Барселона" – "Тоттенхэм": прямая трансляция – в 23.00

Сегодня, 11 декабря, стартует шестой тур группового турнира Лиги чемпионов. Одной из центральных игр вечера станет битва "Барселоны" и "Тоттенхэма". Матч состоится на стадионе "Ноу Камп" в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Барселона" – "Тоттенхэм".

В группу B Лиги чемпионов пока известен только один участник плей-офф, это "Барселона", и она выходит с первого места. За вторую строчку ведут борьбу " Тоттенхэм" и "Интер", немного впереди пока англичане – по дополнительным показателям. В то же время "Интер" играет с ПСВ.

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"Барселона" – "Тоттенхэм": Лига чемпионов, ЛЧ, 6-й тур, 11 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 23.00 (мск)