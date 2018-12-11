"Барселона" - "Тоттенхэм": Месси в запасе, Луис Суарес вне заявки

Стали известны составы "Барселоны" и "Тоттенхэма" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В заявку каталонцев на игру не попал Луис Суарес, а капитан Лионель Месси начнет встречу в запасе.

"Барселона": Силлессен - Семеду, Лангле, Фермален, Миранда - Артур, Аленья, Ракитич - Дембеле, Эль-Хаддади, Коутинью.

Запасные - тер Штеген, Пике, Бускетс, Д. Суарес, Месси, Альба, Видаль.

"Тоттенхэм": Ллорис - Уокер-Петерс, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз - Сиссоко, Уинкс - Эриксен, Алли, Сон Хын Мин - Кейн.

Запасные - Гассанига, Ламела, Дайер, Льоренте, Моура, Дэйвис, Скипп.

"Барселона" - "Тоттенхэм": Лига чемпионов, групповой турнир, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 (время московское)