"Барселона" сыграет с "ПСЖ" в три защитника

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первой встрече каталонцы проиграли на выезде со счетом 0:4.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Маскерано, Юмтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Суарес, Неймар, Месси. Запасные: Силлессен, Туран, Алькасер, Альба, Динь, Серхи Роберто, Гомиш.
Kirillyurrich
во клоуны...те же 4 заща, раф, юм,пике и маскерано
22:16
Profe$$or 07
Альбы не хватает(
22:03
rl1
Если Барса будет играть по той же схеме, что и все последние игры (4 защитника при обороне, 3 при атаке), то справа в защите будет Рафинья.
21:57