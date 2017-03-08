21:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Барселона" сыграет с "ПСЖ" в три защитника

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Стал известен стартовый состав "Барселоны" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первой встрече каталонцы проиграли на выезде со счетом 0:4.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Маскерано, Юмтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Суарес, Неймар, Месси. Запасные: Силлессен, Туран, Алькасер, Альба, Динь, Серхи Роберто, Гомиш.

Трансляция матча "Барселона" – "ПСЖ"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kirillyurrich

во клоуны...те же 4 заща, раф, юм,пике и маскерано

22:16

Profe$$or 07

Альбы не хватает(

22:03

rl1

Если Барса будет играть по той же схеме, что и все последние игры (4 защитника при обороне, 3 при атаке), то справа в защите будет Рафинья.

21:57

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