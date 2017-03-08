"Барселона" сыграет с "ПСЖ" в три защитника

Стал известен стартовый состав "Барселоны" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ". В первой встрече каталонцы проиграли на выезде со счетом 0:4.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Маскерано, Юмтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Суарес, Неймар, Месси. Запасные: Силлессен, Туран, Алькасер, Альба, Динь, Серхи Роберто, Гомиш.

Трансляция матча "Барселона" – "ПСЖ"