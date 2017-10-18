"Барселона" с глупым удалением Пике обыграла "Олимпиакос", "Ювентус" вырвал победу у "Спортинга"

"Барселона" обыграла "Олимпиакос" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 3:1. Свой сотый мяч в еврокубках в этой встрече забил Лионель Месси. Испанцы доигрывали матч вдесятером из-за нелепого удаления Жерара Пике в конце первого тайма. Игрок забил мяч рукой, за что получил второе предупреждение.

В параллельном матче "Ювентус" одержал победу над "Спортингом". Победный гол в этой встрече был забит на 84-й минуте - отличился Марио Манджукич.

После 3-х туров "Барселона" идет на первом месте в группе с 9-ю очками, второй - "Ювентус" (6 очков), третий - "Спортинг" (3), четвертый - "Олимпиакос" (0).

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа D

"Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1 (1:1)

Голы: Сандру, 12 - в свои ворота (0:1). Пьянич, 29 (1:1). Манджукич, 84 (2:1).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Барцальи, 46), Сандру, Хедира (Матюиди, 62), Пьянич, Стураро (Дуглас Коста, 84), Игуаин, Манджукич, Куадрадо, Дибала.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Сильва, 77), Коатес, Пиччини, Батталья (Думбья, 87), Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья, Мартинш (Пальинья, 76), Дост.

Предупреждения: Коатес, 25. Фернандеш, 36. Стураро, 68. Кьеллини, 83.

Судья: Оливер (Англия).

18 октября. Турин. Стадион "Allianz Stadium".

"Барселона" (Испания) - "Олимпиакос " (Греция) - 3:1 (1:0)

Голы: Димитрис, 18 - в свои ворота (1:0). Месси, 61 (2:0). Динь, 64 (3:0). Димитрис, 90 (3:1).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Динь, Паулинью, Бускетс (Андре Гомиш, 80), Иньеста (Ракитич, 67), Месси, Л.Суарес, Деулофеу (Маскерано, 46).

"Олимпиакос": Прото, Эльабделлауи, Ботиа, Димитрис, Кутрис, Жилле (Джурджевич, 55), Ромао, Зджелар, Карсела-Гонсалес (Пардо, 65), Оджиджа-Офоэ (Фортунис, 72), Андруцос.

Предупреждения: Пике, 11. Ромао, 31. Димитрис, 60. Эльабделлауи, 90+1.

Удаление: Пике (Барселона), 42.

Судья: Коллам (Шотландия).

18 октября. Барселона. Стадион "Camp Nou".