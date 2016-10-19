"Барселона" разгромила "Манчестер Сити", менхенгладбахская "Боруссия" – "Селтик"

"Барселона" на своем поле нанесла поражение английскому "Манчестер Сити" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 4:0. Хет-триком в составе каталонцев отметился Лионель Месси. "Барселона" одержала третью победу в трех матчах и уверенно лидирует в группе С. У "Манчестер Сити" осталось 4 балла и второе место в турнирной таблице.
В параллельном матче группы С "Боруссия" из Менхенгладбаха переиграла "Селтик" и одержала первую победу на турнире. "Боруссия" набрала три очка и занимает третье место, у "Селтика" остался один балл.
Лига чемпионов
Групповой турнир
Группа С
"Барселона" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) – 4:0 (1:0)
Голы: Месси, 17 (1:0). Месси, 61 (2:0). Месси, 69 (3:0). Неймар, 89 (4:0).
Нереализованный пенальти: Неймар, 87 (вратарь).
"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Пике (Матье, 39), Маскерано, Жорди Альба (Динь, 10), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомиш, 80), Месси, Суарес, Неймар.
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета (Кабальеро, 58), Отаменди, Стоунс, Коларов, Стерлинг, Гюндоган (Агуэро, 79), Фернандинью, Сильва, Нолито (Клиши, 58), Де Брейне.
Предупреждения: Сильва, 29. Фернандинью, 40. Матье, 71. Стерлинг, 90+2.
Удаления: Браво, 53. Матье, 73.
Судья: Мажич (Сербия).
19 октября. Барселона. Стадион Camp Nou.
"Селтик" (Шотландия) – "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) – 0:2 (0:0)
Голы: Штиндль, 57 (0:1). Хан, 77 (0:2).
"Селтик": Гордон, Лустиг, Туре, Святченко, Тирни, Форрест (Робертс, 73), Битон (Макгрегор, 63), Браун, Рогич (Гриффитс, 71), Синклэйр, Дембеле.
"Боруссия": Зоммер, Корб, Вестергорд, Эльведи, Вендт, Траоре (Шульц, 86), Крамер, Штробль, Штиндль, Хофманн, Хан (Херрманн, 90).
Предупреждения: Крамер, 13. Тирни, 35.
Судья: Сидиропулос (Греция).
19 октября. Глазго. Стадион "Celtic Park".
bor_bor
Месси! Какое счастье видеть это волшебство - его игру!
00:40
Pablo_75
Честно - не очень ожидал такого итога. В первом тайме "играли две Барселоны", и северная смотрелась даже получше. Ну и конечно Браво... после его фортеля игра кончилась, вдесятером играть с Барсой невозможно.
00:24
wilde
И это МанСити... что было бы с автобусом МЮ от великаго Маура, против ТАКОГО МЕССИ?))
00:11
resifi
На фоне Барселоны МанСити выглядят как наши Крылья Советов!)))
23:57 19 октября