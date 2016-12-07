"Барселона" разгромила "Боруссию" при судействе Карасева, "Сити" и "Селтик" обменялись голами

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" дома разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 4:0. Первый гол во встрече забил нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Хет-трик оформил полузащитник каталонцев Арда Туран. Отметим, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым. В другом матче "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Селтиком" – 1:1.

"Барселона" и "Манчестер Сити" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого и второго места соответственно. Менхенгладбахская "Боруссия" продолжит выступление в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа C

"Барселона" (Испания) – "Боруссия" М (Германия) – 4:0 (1:0)

Голы: Месси, 16 (1:0). Арда Туран, 50 (2:0). Арда Туран, 53 (3:0). Арда Туран, 67 (4:0).

"Барселона": Силлессен, Алейш Видаль, Маскерано, Юмтити, Динь, Д.Суарес, Андре Гомиш, Иньеста (Рафинья, 61), Месси, Пако Алькасер, Арда Туран (Кардона, 74).

"Боруссия" М: Зоммер, Кристенсен, Вестергорд, Янчке, Эльведи, Корб, Дахуд (Крамер, 59), Штробль (Джонсон, 59), Шульц, Азар (Раффаэл, 72), Хан.

Предупреждение: Дахуд, 55.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

6 декабря. Барселона. Стадион Camp Nou.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Селтик" (Шотландия) – 1:1 (1:1)

Голы: Робертс, 4 (0:1). Ихеаначо, 8 (1:1).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Адарабиойо, Маффео (Хесус Навас, 62), Клиши, Гюндоган, Фернанду Режес, Сабалета, Нолито, Ихеаначо, Сане.

"Селтик": Гордон, Лустиг, Святченко, Шимунович, Исагирре, Робертс, Браун, Армстронг, Рогич, Форрест (Маккэй-Стивен, 51), Дембеле (Гриффитс, 73).

Предупреждения: Лустиг, 44. Гюндоган, 79. Браун, 85.

Судья: Винчич (Словения).

6 декабря. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).