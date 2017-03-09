"Барселона" прошла "ПСЖ", отыгравшись с 0:4!

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле крупно обыграла "ПСЖ" – 6:1. Дублем отметился Неймар, еще по голу забили Лионель Месси, Луис Суарес и Левен Кюрзава – в свои ворота. У парижан отличился Эдинсон Кавани. Решающим же стал мяч, забитый Серхи Роберто в добавленное время.
Напомним, что жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Отметим, что "Барса" стала первой командой в истории турнира, сумевшей отыграться с 0:4 в первом матче.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Барселона" (Испания) – "ПСЖ" (Франция) – 6:1 (2:0)
Голы: Суарес, 3 (1:0). Кюрзава, 40 - в свои ворота (2:0). Месси, 50 - с пенальти (3:0). Кавани, 62 (3:1). Неймар, 88 (4:1). Неймар, 90+1 - с пенальти (5:1). Серхи Роберто, 90+5 (6:1).
"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Пике, Юмтити, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Ракитич (Андре Гомиш, 84), Бускетс, Иньеста (Арда Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар.
"ПСЖ": Трапп, Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Лукас (Ди Мария, 55), Матюиди, Рабьо, Верратти, Дракслер (Орье, 75), Кавани.
Предупреждения: Матюиди, 5. Дракслер, 14. Пике, 23. Бускетс, 36. Кавани, 42. Ракитич, 61. Неймар, 64. Суарес, 67. Маркиньюс, 90. Верратти, 90+4.
Судья: Айтекин (Германия).
8 марта. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
Первый матч – 0:4.
Трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Новоуепинни
ZL Айртон - это означает: I ртом. I - английская буква, читается "Ай". То есть он утвержает: "Я ртом!" А что он делает ртом? Да конечно же пиписьки берёт у питерских. 01:59 ---------------------- Тебе бы следовало хотя бы у Петросяна и Регины Дубовицкой поучиться. Пока на уровне Задорнова, но до них не дотягиваешь, бро
02:09
miker65
Азазелло с Бегемотом порезвились то души в Барселоне вчера. Любят они над тупыми людишками посмеяться иной раз. В следующей стадии с Баварией 10-10 сыграюти в ответке также 10-10. А потом пенальти будут бить и 100-99 по пенальти победят гансы .
02:07
Новоуепинни
Барселона была офигенно крутая при Кройфе - Куман, Райкаард, Стоичков как бегунок, Лаудруп, Ромарио, тот же Гвардьола. А щас - чуваки большие, конечно, почти все и почти все умеют, своих денег почти все стоят, но так нырять и симулировать, причем постоянно, а не в одной игре - "это какой-то позор" (с) ))
02:06
ZL
Айртон - это означает: I ртом. I - английская буква, читается "Ай". То есть он утвержает: "Я ртом!" А что он делает ртом? Да конечно же пиписьки берёт у питерских.
01:59
Новоуепинни
Че - все чтоле, ржачка закончилась? Патриоты по пьяни от 8 марта повозбухали и спать увалились? )) С утра в 6 часов на смену на градообазующие предприятия вставать? )) Не, ну так не интересно
01:56
Pablo_75
Dennis-Ber ____________ Совершенно согласен. Ещё раз повторю - чего стоит подвиг тер Штегена, выцарапавшего мяч в подкате перед чужой штрафной и начавшего голевую атаку. Наконец-то они бились. Ждём продолжения банкета, результативность в этой 1/8 безумная какая-то...
01:56
AK-85
Барселона это фантастика!!! Я это видел! Сегодня показывали МЮ - Бавария и когда Роберто выпускали, мелькнула мысль, а не повторится ли история, а не второй ли это Сульшер, впрочем за минут за 5 до конца основного времени я уже не верил. А про пенальти вы зря, да второй пенальти левый, хотя мой батя, который неплохо играл в футбол считает иначе, но первый чистый. И даже если судья ошибся, то кто забил остальные мячи, и кто не забил стопроцентные моменты у ПСЖ. Так что не гоните на судью, на то что всё куплено, не ищите во всём заговоры, выглядите глупо! Не болельщик Барселоны.
01:54
Новоуепинни
alex13b Два пенальти выдуманные. Особенно дикий первый: Менье подскользнулся, упал, Неймара не видит - он сзади. Неймар набегает на правого защитника и падает. Посмотрите повтор из-за ворот. Судья показывает - никакого пенальти, но помощник на линии подсказывает...Эмери проиграл матч вчистую. Ну и Ди Мария: не отдать пас Кавани - это преступление. 01:44 ----------------------------- +10. И еще несколько симуляций. Как только в штрафную заходят - идут на контакт и заранее смешно падают )) Суарес еще в первом тайме так начал, во втором на желтую нападал, потом еще Неймар подключился )) По одному разу судья повелся. А Париж - лохи лошиные, ессно
01:53
Thomas_Boy
Айртон_ Распоясовшихся щенков малолетних, возомнивших себя гераркакелами, надо ставить на место!)) Всю эту шелупонь тролиную.)) Оскорбляющих иностранных спортсменов.)) _____________ Смока, ты ж сам только что оскорблял иностранных спортсменов.)))
01:49
Dennis-Ber
С точки зрения спектакля - вышло очень феерично!!.. Полноценное кино во всем смыслах, вполне историческое. С точки зрения собственно футбола этого не вышло совсем. Про ПСЖ вообще нечего говорить по этому матчу (психологически вышли на поле с голым нулём в голове!), а про Барсу с маниакальным стремлением к симуляциям - можно и пощебетать. Другой вопрос - сразу приходит на ум понятие "жажда победы любой ценой" , ибо, вспоминая наших на недавнем евро, когда они капитанскую повязку 5 минут передать-взять не желали (не то, что играть или симулировать или хоть рукой забить), вполне можно сказать пацанам из Барсы сегодня - молодцы, чё!.. Короче говоря - сама игра и особенно голы сотрутся из памяти уже через пару дней, спектакль же запомнится надолго!
01:44
🚀 Русские нагнут весь ми
Новоуепинни "Хохол останется хохлом Хоть ты пусти ЕГО в Европу Где надо действовать умом, Он напрягает только ж*пу. И потому-то на Руси Завещано аж Мономахом: "Связаться Боже упаси! С тремя - жидом, хохлом и ляхом ". Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях - похуже бл ** и, Хохол же - съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит" ====================== Хохлам веры нет
01:44
Айртон_
Распоясовшихся щенков малолетних, возомнивших себя гераркакелами, надо ставить на место!)) Всю эту шелупонь тролиную.)) Оскорбляющих иностранных спортсменов.)) Это вам урок недоделки!)) И ставить на место я вас буду постоянно, если у вас родители-дегенераты, не воспитали вас в своё время.))
01:44
alex13b
Два пенальти выдуманные. Особенно дикий первый: Менье подскользнулся, упал, Неймара не видит - он сзади. Неймар набегает на правого защитника и падает. Посмотрите повтор из-за ворот. Судья показывает - никакого пенальти, но помощник на линии подсказывает...Эмери проиграл матч вчистую. Ну и Ди Мария: не отдать пас Кавани - это преступление.
01:44
Thomas_Boy
Айртон_ Томас, я и сам из табельного могу пристрелить.)) А ты думал мы лаптем щи хлебаем?)) ___________ Смока, ты же вроде космонавт. Разве вам дают оружие?
01:44
Новоуепинни
🚀 Русские нагнут весь ми Вы мне лучше Веселого вычислите, вот тот реально мудак русофобский. А чмока - трусишка и бот, че с него взять-то 01:36 -------------------------------- У тя денег нет. Скока бушлатов дашь?
01:42
🚀 Русские нагнут весь ми
Во ЧМока развоевался, прям Чак Норрис мать его ети)) Матч закончился, а цирк продолжатеся))
01:41
Айртон_
Томас, я и сам из табельного могу пристрелить.)) А ты думал мы лаптем щи хлебаем?))
01:40
Thomas_Boy
Смока очень смелый. В 1987-ом на отделение милиции напал в одиночку и всех там побил.
01:39
krasnoyar
Можно ли болеть за другой клуб в ЕВРОПЕ???? СПАСИБО КАТАЛОНИЯ.
01:38
🚀 Русские нагнут весь ми
Вы мне лучше Веселого вычислите, вот тот реально мудак русофобский. А чмока - трусишка и бот, че с него взять-то
01:36
dimok123456
Айртона поимели в извращенной форме) А вот за Петрова я бы тебя лично кастрировал! но у тебя одно место узкое дать мне свои координаты
01:36
Паснаход
Русские нагнут весь ми, "пригорание" можно тоже имитировать. Это же игра такая.
01:35
GoaLapagos
КОМУ ТАМ ЗА 50 ТЫЩ ИНФУ СЛИТЬ, ВЫСЛАТЬ МЫЛО ОБЕЩАЛ
01:35
Айртон_
Помпей В жопу себе их забей, долбоёб!))
01:34
🚀 Русские нагнут весь ми
Господи, а назвали-то как - "Битва при Оккервиле". ЦИРК! У чуваков явно не все дома. Но ты-то Чмока не ври, мы все знаем, что ты диванный, трус и вообще тридвараз
01:33
Помпей
SSNA7 я его сообщения сохранил для компетентных людей
01:32
🚀 Русские нагнут весь ми
Ohla Парадокс в том, что ПСЖ не может ничего предъявить судье, т.к. если ты 5 мячей пустил и предъявлять за шестой - это смешно, никто не поймет, ни пресса, никто, все будут опускать: "а сами-то вы чего??" Поэтому судье нечего предъявить ПСЖ, хоть он и накосячил со вторым пеналем 200%))
01:32
Айртон_
На Оккервили в Питере таких геракакелов пиздили)) Еа проспекте Большевиков.)) Драпали в своём родном городе от нас спартачей.)) В ютубе есть))
01:31
SSNA7
Помпей_____Ты его по Яровой протащи. Там про блокадников, по-моему, будет достаточно...
01:30
Новоуепинни
Первый пеналь - чувак падать приготовился еще до того, как его башкой задели. Второй пеналь - вообще цирк. В промежутках куча таких же симуляций в штрафной, но без пеналей. А глупые соски с МАтчТВ заливаются от восторга )) Другое дело что Париж редкие дурики )) Вместо того чтобы нормально хоть мяч держать - прижались к воротам, а потом расслабились и думали что 3:1 этого хватит )) Жесть. Даж непонятно, кто более позорный ))
01:30