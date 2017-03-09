00:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Барселона" прошла "ПСЖ", отыгравшись с 0:4!

Среда. Барселона. "Барселона" - "ПСЖ" - 6:1. Каталонцы смогли отыграться после разгрома в Париже. Фото REUTERS
Среда. Барселона. "Барселона" - "ПСЖ" - 6:1. Каталонцы смогли отыграться после разгрома в Париже. Фото REUTERS
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле крупно обыграла "ПСЖ" – 6:1. Дублем отметился Неймар, еще по голу забили Лионель Месси, Луис Суарес и Левен Кюрзава – в свои ворота. У парижан отличился Эдинсон Кавани. Решающим же стал мяч, забитый Серхи Роберто в добавленное время.

Напомним, что жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Отметим, что "Барса" стала первой командой в истории турнира, сумевшей отыграться с 0:4 в первом матче.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Барселона" (Испания) – "ПСЖ" (Франция) – 6:1 (2:0)

Голы: Суарес, 3 (1:0). Кюрзава, 40 - в свои ворота (2:0). Месси, 50 - с пенальти (3:0). Кавани, 62 (3:1). Неймар, 88 (4:1). Неймар, 90+1 - с пенальти (5:1). Серхи Роберто, 90+5 (6:1).

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Пике, Юмтити, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Ракитич (Андре Гомиш, 84), Бускетс, Иньеста (Арда Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар.

"ПСЖ": Трапп, Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Лукас (Ди Мария, 55), Матюиди, Рабьо, Верратти, Дракслер (Орье, 75), Кавани.

Предупреждения: Матюиди, 5. Дракслер, 14. Пике, 23. Бускетс, 36. Кавани, 42. Ракитич, 61. Неймар, 64. Суарес, 67. Маркиньюс, 90. Верратти, 90+4.

Судья: Айтекин (Германия).

8 марта. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ"

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (253)
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Новоуепинни

ZL Айртон - это означает: I ртом. I - английская буква, читается "Ай". То есть он утвержает: "Я ртом!" А что он делает ртом? Да конечно же пиписьки берёт у питерских. 01:59 ---------------------- Тебе бы следовало хотя бы у Петросяна и Регины Дубовицкой поучиться. Пока на уровне Задорнова, но до них не дотягиваешь, бро

02:09

miker65

Азазелло с Бегемотом порезвились то души в Барселоне вчера. Любят они над тупыми людишками посмеяться иной раз. В следующей стадии с Баварией 10-10 сыграюти в ответке также 10-10. А потом пенальти будут бить и 100-99 по пенальти победят гансы .

02:07

Новоуепинни

Барселона была офигенно крутая при Кройфе - Куман, Райкаард, Стоичков как бегунок, Лаудруп, Ромарио, тот же Гвардьола. А щас - чуваки большие, конечно, почти все и почти все умеют, своих денег почти все стоят, но так нырять и симулировать, причем постоянно, а не в одной игре - "это какой-то позор" (с) ))

02:06

ZL

Айртон - это означает: I ртом. I - английская буква, читается "Ай". То есть он утвержает: "Я ртом!" А что он делает ртом? Да конечно же пиписьки берёт у питерских.

01:59

Новоуепинни

Че - все чтоле, ржачка закончилась? Патриоты по пьяни от 8 марта повозбухали и спать увалились? )) С утра в 6 часов на смену на градообазующие предприятия вставать? )) Не, ну так не интересно

01:56

Pablo_75

Dennis-Ber ____________ Совершенно согласен. Ещё раз повторю - чего стоит подвиг тер Штегена, выцарапавшего мяч в подкате перед чужой штрафной и начавшего голевую атаку. Наконец-то они бились. Ждём продолжения банкета, результативность в этой 1/8 безумная какая-то...

01:56

AK-85

Барселона это фантастика!!! Я это видел! Сегодня показывали МЮ - Бавария и когда Роберто выпускали, мелькнула мысль, а не повторится ли история, а не второй ли это Сульшер, впрочем за минут за 5 до конца основного времени я уже не верил. А про пенальти вы зря, да второй пенальти левый, хотя мой батя, который неплохо играл в футбол считает иначе, но первый чистый. И даже если судья ошибся, то кто забил остальные мячи, и кто не забил стопроцентные моменты у ПСЖ. Так что не гоните на судью, на то что всё куплено, не ищите во всём заговоры, выглядите глупо! Не болельщик Барселоны.

01:54

Новоуепинни

alex13b Два пенальти выдуманные. Особенно дикий первый: Менье подскользнулся, упал, Неймара не видит - он сзади. Неймар набегает на правого защитника и падает. Посмотрите повтор из-за ворот. Судья показывает - никакого пенальти, но помощник на линии подсказывает...Эмери проиграл матч вчистую. Ну и Ди Мария: не отдать пас Кавани - это преступление. 01:44 ----------------------------- +10. И еще несколько симуляций. Как только в штрафную заходят - идут на контакт и заранее смешно падают )) Суарес еще в первом тайме так начал, во втором на желтую нападал, потом еще Неймар подключился )) По одному разу судья повелся. А Париж - лохи лошиные, ессно

01:53

Thomas_Boy

Айртон_ Распоясовшихся щенков малолетних, возомнивших себя гераркакелами, надо ставить на место!)) Всю эту шелупонь тролиную.)) Оскорбляющих иностранных спортсменов.)) _____________ Смока, ты ж сам только что оскорблял иностранных спортсменов.)))

01:49

Dennis-Ber

С точки зрения спектакля - вышло очень феерично!!.. Полноценное кино во всем смыслах, вполне историческое. С точки зрения собственно футбола этого не вышло совсем. Про ПСЖ вообще нечего говорить по этому матчу (психологически вышли на поле с голым нулём в голове!), а про Барсу с маниакальным стремлением к симуляциям - можно и пощебетать. Другой вопрос - сразу приходит на ум понятие "жажда победы любой ценой" , ибо, вспоминая наших на недавнем евро, когда они капитанскую повязку 5 минут передать-взять не желали (не то, что играть или симулировать или хоть рукой забить), вполне можно сказать пацанам из Барсы сегодня - молодцы, чё!.. Короче говоря - сама игра и особенно голы сотрутся из памяти уже через пару дней, спектакль же запомнится надолго!

01:44

🚀 Русские нагнут весь ми

Новоуепинни "Хохол останется хохлом Хоть ты пусти ЕГО в Европу Где надо действовать умом, Он напрягает только ж*пу. И потому-то на Руси Завещано аж Мономахом: "Связаться Боже упаси! С тремя - жидом, хохлом и ляхом ". Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях - похуже бл ** и, Хохол же - съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит" ====================== Хохлам веры нет

01:44

Айртон_

Распоясовшихся щенков малолетних, возомнивших себя гераркакелами, надо ставить на место!)) Всю эту шелупонь тролиную.)) Оскорбляющих иностранных спортсменов.)) Это вам урок недоделки!)) И ставить на место я вас буду постоянно, если у вас родители-дегенераты, не воспитали вас в своё время.))

01:44

alex13b

Два пенальти выдуманные. Особенно дикий первый: Менье подскользнулся, упал, Неймара не видит - он сзади. Неймар набегает на правого защитника и падает. Посмотрите повтор из-за ворот. Судья показывает - никакого пенальти, но помощник на линии подсказывает...Эмери проиграл матч вчистую. Ну и Ди Мария: не отдать пас Кавани - это преступление.

01:44

Thomas_Boy

Айртон_ Томас, я и сам из табельного могу пристрелить.)) А ты думал мы лаптем щи хлебаем?)) ___________ Смока, ты же вроде космонавт. Разве вам дают оружие?

01:44

Новоуепинни

&#128640; Русские нагнут весь ми Вы мне лучше Веселого вычислите, вот тот реально мудак русофобский. А чмока - трусишка и бот, че с него взять-то 01:36 -------------------------------- У тя денег нет. Скока бушлатов дашь?

01:42

🚀 Русские нагнут весь ми

Во ЧМока развоевался, прям Чак Норрис мать его ети)) Матч закончился, а цирк продолжатеся))

01:41

Айртон_

Томас, я и сам из табельного могу пристрелить.)) А ты думал мы лаптем щи хлебаем?))

01:40

Thomas_Boy

Смока очень смелый. В 1987-ом на отделение милиции напал в одиночку и всех там побил.

01:39

krasnoyar

Можно ли болеть за другой клуб в ЕВРОПЕ???? СПАСИБО КАТАЛОНИЯ.

01:38

🚀 Русские нагнут весь ми

Вы мне лучше Веселого вычислите, вот тот реально мудак русофобский. А чмока - трусишка и бот, че с него взять-то

01:36

dimok123456

Айртона поимели в извращенной форме) А вот за Петрова я бы тебя лично кастрировал! но у тебя одно место узкое дать мне свои координаты

01:36

Паснаход

Русские нагнут весь ми, "пригорание" можно тоже имитировать. Это же игра такая.

01:35

GoaLapagos

КОМУ ТАМ ЗА 50 ТЫЩ ИНФУ СЛИТЬ, ВЫСЛАТЬ МЫЛО ОБЕЩАЛ

01:35

Айртон_

Помпей В жопу себе их забей, долбоёб!))

01:34

🚀 Русские нагнут весь ми

Господи, а назвали-то как - "Битва при Оккервиле". ЦИРК! У чуваков явно не все дома. Но ты-то Чмока не ври, мы все знаем, что ты диванный, трус и вообще тридвараз

01:33

Помпей

SSNA7 я его сообщения сохранил для компетентных людей

01:32

🚀 Русские нагнут весь ми

Ohla Парадокс в том, что ПСЖ не может ничего предъявить судье, т.к. если ты 5 мячей пустил и предъявлять за шестой - это смешно, никто не поймет, ни пресса, никто, все будут опускать: "а сами-то вы чего??" Поэтому судье нечего предъявить ПСЖ, хоть он и накосячил со вторым пеналем 200%))

01:32

Айртон_

На Оккервили в Питере таких геракакелов пиздили)) Еа проспекте Большевиков.)) Драпали в своём родном городе от нас спартачей.)) В ютубе есть))

01:31

SSNA7

Помпей_____Ты его по Яровой протащи. Там про блокадников, по-моему, будет достаточно...

01:30

Новоуепинни

Первый пеналь - чувак падать приготовился еще до того, как его башкой задели. Второй пеналь - вообще цирк. В промежутках куча таких же симуляций в штрафной, но без пеналей. А глупые соски с МАтчТВ заливаются от восторга )) Другое дело что Париж редкие дурики )) Вместо того чтобы нормально хоть мяч держать - прижались к воротам, а потом расслабились и думали что 3:1 этого хватит )) Жесть. Даж непонятно, кто более позорный ))

01:30

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Материалы других СМИ