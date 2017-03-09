"Барселона" прошла "ПСЖ", отыгравшись с 0:4!

Среда. Барселона. "Барселона" - "ПСЖ" - 6:1. Каталонцы смогли отыграться после разгрома в Париже. Фото REUTERS

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" на своем поле крупно обыграла "ПСЖ" – 6:1. Дублем отметился Неймар, еще по голу забили Лионель Месси, Луис Суарес и Левен Кюрзава – в свои ворота. У парижан отличился Эдинсон Кавани. Решающим же стал мяч, забитый Серхи Роберто в добавленное время.

Напомним, что жеребьевка следующей стадии Лиги чемпионов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Отметим, что "Барса" стала первой командой в истории турнира, сумевшей отыграться с 0:4 в первом матче.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

"Барселона" (Испания) – "ПСЖ" (Франция) – 6:1 (2:0)

Голы: Суарес, 3 (1:0). Кюрзава, 40 - в свои ворота (2:0). Месси, 50 - с пенальти (3:0). Кавани, 62 (3:1). Неймар, 88 (4:1). Неймар, 90+1 - с пенальти (5:1). Серхи Роберто, 90+5 (6:1).

"Барселона": тер Штеген, Маскерано, Пике, Юмтити, Рафинья (Серхи Роберто, 76), Ракитич (Андре Гомиш, 84), Бускетс, Иньеста (Арда Туран, 65), Месси, Суарес, Неймар.

"ПСЖ": Трапп, Менье (Крыховяк, 90+3), Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Лукас (Ди Мария, 55), Матюиди, Рабьо, Верратти, Дракслер (Орье, 75), Кавани.

Предупреждения: Матюиди, 5. Дракслер, 14. Пике, 23. Бускетс, 36. Кавани, 42. Ракитич, 61. Неймар, 64. Суарес, 67. Маркиньюс, 90. Верратти, 90+4.

Судья: Айтекин (Германия).

8 марта. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ"