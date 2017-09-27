"Барселона" победила "Спортинг" благодаря автоголу

"Барселона" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов в гостях обыграла "Спортинг" со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил защитник лиссабонского клуба Себастьян Коатес.

Каталонский клуб является единоличным лидером группы D. Команда одержала две победы и набрала 6 очков. "Спортинг", как и "Ювентус", имеет три очка (одна победа и одно поражение). Замыкает таблицу "Олимпиакос" – 0 очков.

Лига чемпионов

Группа D

"Спортинг" (Португалия) – "Барселона" (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: Коатес, 49 - в свои ворота (0:1).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Фабиу Коэнтрау (Сильва, 74), Мартинш, Виллиам Карвалью, Батталья, Фернандеш, Акунья (Сезар, 73), Думбья (Дост, 44).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Серхи Роберто (Андре Гомиш, 87), Месси, Л.Суарес (Алейш Видаль, 89), Иньеста (Паулинью, 80).

Предупреждения: Мартинш, 6. Фабиу Коэнтрау, 26. Думбья, 40. Акунья, 48. Пиччини, 53. Коатес, 58. Семеду, 69. Алейш Видаль, 90+2.

Судья: Хацеган (Румыния).

27 сентября. Лиссабон. Стадион Jose Alvalade.